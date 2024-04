Volantini con foto hot dell'ex fidanzata in giro per Cinisello Balsamo, passante avvisa la vittima: «C'è il tuo volto e il tuo numero»

Diffonde volantini con foto hot di una donna, ora un 44enne è indagato per stalking e revenge porn a Cinisello Balsamo. Nei depliant ha indicato anche il suo luogo di lavoro e il profilo Instagram. Cosa era successo? Durante la relazione l'avrebbe filmata di nascosto, come ricostruito dal Corriere della Sera. Come si è accorta di quanto stava accadnedo? Un’altra donna l'ha avvisata: «Ci sono i muri tappezzati con le tue foto e il tuo numero di telefono».

I video

La vittima è una quarantenne, impiegata a Milano.

I reati

I reati ipotizzati dal pm Franca Macchia sono quelli di stalking, per aver molestato la quarantenne con telefonate e appostamenti sotto casa, e «diffusione di immagini sessualmente esplicite». I due, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Cinisello, hanno avuto una relazione sentimentale, finita però in aperta polemica, con accuse, da parte dell’uomo, di un presunto tradimento e la promessa di «fargliela pagare». Ai primi di dicembre 2023, la donna si presenta negli uffici della stazione dell’Arma per presentare denuncia. Da qualche giorno, infatti, aveva cominciato a ricevere una serie di telefonate «mute» e anonime al proprio numero, anche durante la notte. Poi si è ritrovata la macchina danneggiata e un biglietto di insulti di natura sessista appoggiato sul parabrezza.

La scoperta

La donna che ha scoperto i volantini non ha potuto fare finta di niente. Come scritto dalla gip Elena Sechi nell'ordinanza, «ha pensato di avvisarla di quanto rinvenuto sulla pubblica via, mostrandosi con lei estremamente solidale, in relazione alla gravità della condotta ai suoi danni». Le indagini svolte dai carabinieri di Cinisello hanno infine portato a raccogliere molti elementi nei confronti del comasco: i transiti in entrata e in uscita della sua vettura nel comune dell’hinterland, i tabulati telefonici, e soprattutto il controllo effettuato nei suoi confronti il 12 marzo scorso, quando viene scoperto, in prossimità di casa della ex, con una serie di ulteriori ritagli dello stesso tenore, custoditi in una busta.