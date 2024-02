Easyjet a Salerno: ecco le cinque nuove destinazioni

Easyjet ha reso disponibili oggi le sue prime destinazioni dall'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi.

Si tratta dei voli per Milano Malpensa, Berlino, London Gatwich, Ginevra e Basilea.

Easyjet sarà la prima compagnia ad atterare a Salerno: alle 8.35 dell'11 luglio arriverà il volo EJU3609 proveniente da Milano Malpensa che sarà accolto dal tradizionale getto di acqua come benvenuto (oltre altre amnifestazioni che si stanno preparando per l'inuagurazione del rinnovato scalo). L'aereo ripartira per Malpensa alle 9.20.

Gli altri voli partiranno dal giorno successivo.

Alle 9 dell'11 luglio arriverà anche il primo volo internazionale quello della Volotea, proveniente da Nantes.

Al momento tra Easyjet e Volotea sono 9 le destinazioni in partenza da Salerno: quattro nazionali (Malpensa, Cagliari, Catania e Verona e cinque internazionali Nantes, London Gatwick, Ginevra, Basilea e Berlino).

A breve è atteso anche il programma di Ryanair.