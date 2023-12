Le letterine di Babbo Natale consegnate da Napoli al Polo Nord con EasyJet

Sfruttando i collegamenti tra l’Italia e Rovaniemi, in Lapponia, EasyJet consegnerà a Babbo Natale le letterine di Natale dei bambini che a dicembre viaggeranno con la compagnia da Milano Malpensa e Napoli

Il servizio è stato lanciato dalla compagnia in tutti gli aeroporti europei da cui quest’inverno sarà possibile partire alla volta di Rovaniemi, in Lapponia: agli aeroporti di Napoli e Milano Malpensa si affiancano gli scali di Londra Gatwick e Luton, Bristol, Manchester, Edimburgo, Parigi e Amsterdam. A conclusione dell’iniziativa, i piloti e l'equipaggio di easyJet raccoglieranno le letterine e le porteranno in Lapponia sui voli diretti in partenza per la casa di Babbo Natale. A dicembre, circa 37.000 famiglie voleranno con easyJet da e per l’Italia.

La notte più magica dell’anno è sempre più vicina e, come ogni dicembre, milioni di bambini in tutto il mondo si preparano a spedire le loro letterine con destinazione Rovaniemi, in Lapponia, dove – immersa tra la neve e addobbata di colori, luci e decorazioni – sorge la famosa casa di Babbo Natale.

Con quasi 37.000 famiglie che voleranno con easyJet da e per l’Italia durante le festività, la compagnia ha deciso di avviare un nuovo servizio postale per far volare le letterine dei bambini direttamente nella casa di Babbo Natale, nell’ambito di una gioiosa iniziativa avviata nei principali aeroporti europei.

Fino al 15 dicembre, infatti, tutti i bambini in partenza con easyJet troveranno negli aeroporti di Milano Malpensa e Napoli un’inconfondibile cassetta della posta di colore arancione all’interno della quale potranno imbucare la propria lista dei desideri.

La mattina seguente un pilota e un equipaggio di bordo di easyJet raccoglieranno tutte le letterine imbucate e, all’interno di un sacco, le trasporteranno sui voli in partenza verso la magica Rovaniemi, per consegnarle direttamente nelle mani di Babbo Natale.

L’iniziativa è stata lanciata da easyJet in tutti gli aeroporti europei da cui la compagnia offre collegamenti verso la città finlandese, casa di Babbo Natale. In aggiunta allo scalo partenopeo e a quello milanese, le cassette saranno pronte a raccogliere i desideri dei più piccoli anche negli aeroporti britannici di Londra Gatwick, Londra Luton, Bristol, Manchester ed Edimburgo così come negli scali europei di Parigi Charles de Gaulle, Amsterdam.

EasyJet collegherà direttamente l’Italia e la città di Rovaniemi, a cavallo del Circolo Polare Artico, con due voli a settimana, ogni mercoledì e sabato, in partenza da Napoli – a partire dal 16 dicembre fino a metà gennaio, e da Milano Malpensa – dal 6 dicembre fino a metà gennaio.