Calciatori in ospedale per regalare un sorriso ai piccoli pazienti del reparto pediatrico

Un sorriso per i piccoli pazienti dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Ieri mattina, sono arrivati i calciatori del Messercola Calcio (seconda categoria) con doni per i piccoli degenti del reparto di Pediatria e chirurgia pediatrica. Oltre ai giocatori, erano presenti anche il direttore generale Giuseppe Piscitelli, il direttore tecnico Enzo Piscitelli e il direttore sportivo Domenico Razzano, ma anche altri dirigenti e rappresentanti di sponsor che portano avanti la squadra con grandi sacrifici. «Abbiamo pensato – ha detto il direttore generale Piscitelli – di regalare un sogno a questi bambini. E’ necessario andare oltre il calcio, e fare fattivamente qualcosa per il sociale. Così in pochi giorni abbiamo dato vita a questa iniziativa, portando a chi è più in difficoltà un sorriso. Il calcio, da sempre, ha il suo peso nel sociale. Questi sono i segnali da dare alle future generazioni e non quelle di tafferugli allo stadio come molto spesso accade». A capitanare la squadra nelle varie stanze del reparto, è stato direttamente Babbo Natale con il suo sacco pieno zeppo di giocattoli e leccornie.