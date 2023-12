Ospedale di Nola, giocattoli e dolci per i piccoli pazienti dalla Polizia di Stato

Babbo Natale è arrivato a bordo della volante della Polizia e a sirene spiegate per regalare un momento di festa ai bambini del reparto di pediatria dell'Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Ben scortato e con un carico di giocattoli e dolciumi per offrire un frammento di gioia in mezzo a tanti altri che purtroppo sono di sofferenza.

L'iniziativa è stata organizzata dalle donne e dagli uomini del Commissariato di Polizia di Nola, guidato dal primo dirigente Giovanna Salerno. Ad attendere i graditi ospiti, con Babbo Natale anche l'assistente elfo accompagnati dai ragazzi della band Melodia Irpina di Paternopoli che hanno intonato le più belle classiche canzoni di Natale, é stato il direttore sanitario dell'ospedale di Nola.

«Ringrazio il commissariato di pubblica sicurezza di Nola per il gesto di solidarietà che ha riempito i cuori di tutti i nostri piccoli pazienti - dice il direttore Giuseppe Lombardi - è stato bello vedere la felicità nei loro ed in quelli delle mamme che hanno sentito affetto e vicinanza. Ci sono momenti in cui la medicina dell'amore può fare molto per alleviare le sofferenze di chi é costretto in un letto d'ospedale e per dare la carica ai medici ed al personale che si prendono cura degli ammalati con grande dedizione. Sarò sempre disponibile a favorire iniziativa come queste», ha aggiunto Giuseppe Lombardi.

Medici per un giorno insomma i poliziotti che hanno somministrato amore ed affetto ai piccoli pazienti. Una visita speciale quella della Polizia di Stato che ha regalato momenti di serenità e gioia ai piccoli ricoverati, con la distribuzione dei tanti regali alla presenza dei medici e infermieri.

In altri reparti sono stati distribuiti invece panettoni e dolci natalizi. Alle offerte dei poliziotti, si sono aggiunti diversi sponsor (Ciro Graziano, Red Service, Caramelle Perfetti, Ristorante Leonessa, Piccolo supermercati, Bar Caldarelli, Vittorio di Vincenzo Cis, Hotel Holiday Inn Vulcano Buono) che hanno contribuito a realizzare questo momento che ha regalato gioie e sorrisi ai piccoli pazienti.