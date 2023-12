Natale a New York, 300 pizze «a portafoglio» a Times Square: Ciro Iovine, cuore grande di Napoli

New York, Cuore grande di Napoli: 300 pizze “a portafoglio” per celebrare il Natale, e la vita in generale, per la folla di Times Square, nel cuore pulsante della Grande Mela.

Protagonista Ciro Iovine di Song’ E Napule, che assaggia, che grida, che abbraccia tutti. Che invita a ricordarsi di tutti gli ultimi e che, come ogni anno del resto, condivide sapori, profumi e sentimenti, di un gesto di autentico affetto. Come solo i napoletani sanno fare, con l’allegria del sorriso, con l’energia dello scugnizzo.

C’è anche il mitico “Naked Cowboy”, il cowboy mezzo nudo idolo di Times Square: «FORZA NAPOLI!».

Foto, selfie, video, ma soprattutto morsi. Per una pizza gustosissima, per un Natale oramai alle porte, per una sorta di eroe moderno, di Robin Hood del cibo in assoluto più amato del mondo.

“Ciro Hero”, dicono da queste parti. E allora Merry Christmas, New York!

E da New York, buon Natale a tutti gli amici del Mattino!