Scudetto Napoli, è festa in tutto il mondo: delirio a New York anche alla Statua della Libertà

NEW YORK - Da Napoli a New York: l’urlo dello Stadio Maradona arriva fino alla Statua della Libertà.

La squadra di Spalletti fa la Storia, e qui in America è delirio.

E qui, da queste parti, Ciro Iovine è l’eroe del giorno.

Maxi festa tra le mura del suo locale Song’ E Napule, e a dire il vero lungo tutta la strada. E ancora, 4 autobus direzione Times Square, per cori e immagini che i tifosi napoletani ricorderanno per sempre, che incassano la simpatia persino degli addetti alla sicurezza e della Polizia stessa. E, per concludere, ancora oltre: party-crociera in barca attorno a Manhattan, fino ai piedi della Statua della Libertà.

Una giornata epica, un reportage video da guardare cantando a squarciagola.

Da Napoli a New York: forza Napoli sempre!

Immagini di Natalia Florencia Nuñez