Festa scudetto Napoli, Manfredi: «Grande vittoria della civiltà dei napoletani»

«È stata una grande vittoria della civiltà dei napoletani». Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commenta così, a RaiNews24, la festa per la vittoria dello scudetto che ieri ha coinvolto migliaia di persone a Napoli come nei comuni della dell'area metropolitana.

«È stata una festa di popolo straordinaria - ha sottolineato - centinaia di migliaia di persone hanno festeggiato con grande gioia. Sono arrivati da tutte le parti del mondo, un momento di socialità e un messaggio positivo non solo per lo scudetto ma per come la città si è comportata».

Un mese di festeggiamenti, quello vissuto dai napoletani, ma dice il sindaco, «un mese in cui abbiamo anche lavorato tanto, stamattina che è lunedì siamo tutti a lavoro normalmente, dopo una notte di grande baldoria».

«È stato un successo anche grazie al lavoro che tutti abbiamo fatto con le istituzioni, le forze dell'ordine - ha concluso - è stato un momento molto felice.

Non c'è stato nessun incidente né a Napoli né nei tanti comuni dell'area metropolitana. Una grande festa».