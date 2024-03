Il premio Oscar Geoffrey Rush ospite dell'azienda agricola della famiglia Lubrano

Grande sopresa, oggi pomeriggio, Luca e Angelo Lubrano, i noti imprenditori napoletani, che nella loro tenuta toscana sui colli di Rapolano Terme, tra Siena ed Arezzo, hanno ricevuto il Premio Oscar Geoffrey Rush, famoso anche per aver interpretato Capitan Barbossa nel ciclo dei Pirati dei Caraibi.

Ma non solo: l'attore australiano, come tanti, è innamorato di quell'angolo della Toscana ed è uno dei vicini della Tenuta, Cantina Donna Emilia dove nel pomeriggio ha trascorso alcune ore per assaggiare i vini “giovani” prodotti in questo angolo della Toscana dalla famiglia Lubrano che con i suoi vini sta ottenendo numerosi riconoscimenti in tutto il Paese, riuscendo in pochi mesi a essere tra i principali distributori di vini pregiati di tutta l’area Nord-Ovest dell’Italia. Rush è un Triple Crown of Acting, avendo vinto un Premio Oscar, un Tony Award e un Emmy Award.

Ha vinto l'Oscar per l'interpretazione di David Helfgott nel film Shine (1997). tre BAFTA Award, due Golden Globe e quattro Screen Actors Guild Award (su nove candidature). Luca Lubrano ha invitato a Napoli il famoso attore australiano.