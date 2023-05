Giffoni for Procida, tre giorni di cinema e musica

Giffoni for Procida, nuovo capitolo della storia di un’amicizia che è diventata collaborazione e poi condivisione di idee e progetti. Dal 4 al 6 maggio si svolgerà sull’isola del Golfo di Napoli, Capitale della Cultura Italiana per il 2022, un ricco programma di attività, incontri e proiezioni dedicate alle scuole, un’opportunità per proseguire la sinergia avviata negli anni scorsi. Tutti gli appuntamenti si terranno a Palazzo d'Avalos. «Con Procida Capitale della Cultura - dichiara il fondatore di Giffoni, Claudio Gubitosi - si è realizzato un sogno, oserei dire un’utopia. E’ giusto che l’eco di questo traguardo così bello non si spenga. Ed è per questo che oggi Giffoni torna sull’isola per dare il proprio contributo a costruire nuova cultura. Lo facciamo nuovamente attraverso la logica della rete, quella che tanta fortuna ha portato a Procida. Dobbiamo fare in modo che tutti possano continuare a conoscere la realtà di quest’isola, portando ancora più persone a visitarla, ma anche avviando un discorso intellettuale e di pensiero che metta in evidenza come la Campania sia una terra fertile sotto questo versante. Giffoni lo fa attraverso il linguaggio del cinema, coinvolgendo i ragazzi, dando loro la possibilità di esprimersi senza filtri e senza censure, promuovendo i luoghi ed i talenti di un’isola che rispecchia attitudini, tratti e spirito di una Campania sempre più avanti per produzione di contenuti culturali».

«Safer Internet Centre», il progetto ideato da Giffoni per la sicurezza in rete fa tappa a Procida

Si inizia giovedì 4 maggio, alle ore 18. I ragazzi incontreranno l’attrice Giovanna Sannino reduce dallo strepitoso successo della serie televisiva Mare fuori nel ruolo di Carmela. Venerdì, 5 maggio, con inizio alle ore 9.30 proiezione dedicata agli alunni delle scuole primarie. Sullo schermo il film Il ragazzo e la tigre per la regia di Brando Quilici con Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. Joyce, Shi Yang, Amandeep Singh. Spazio, poi, alla musica. Con inizio alle ore 18.30, l’incontro con i Follya, band composta da Alessio Bernabei (voce), Francesco Pierozzi (chitarra), Alessandro Presti (basso) e Riccardo Ruiu (batteria). Sabato, 6 maggio, con inizio alle ore 9.30 proiezione dedicata agli studenti delle scuole secondarie. In visione Storm boy - il ragazzo che sapeva volare per la regia di Shawn Seet con Jai Courtney, Finn Little, Geoffrey Rush, Erik Thomson e Natasha Wanganeen.