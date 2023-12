È soddisfatto il colonnello provinciale dell’Arma dei carabinieri Filippo Melchiorre del lavoro svolto nell’anno che sta per concludersi. Attività di controllo che hanno subito un incremento così come sono aumentate le denunce, specialmente nel delicato settore del codice rosso, a dimostrazione di come il cittadino veda l’Arma «come punto di riferimento a cui rivolgersi sempre», ha affermato il comandante provinciale nell’incontro di fine anno, «garantendo il servizio di pronto intervento alle 278.977 chiamate (circa 760 al giorno) giunte al numero unico d’emergenza 112». Particolare attenzione è stata data i reati predatori segnalando 727 persone per furto di cui 220 arrestate e134 per rapina di cui 91 in stato di arresto. Mentre a contrasto delle varie forme di illegalità, 1.695 persone sono state deferite per lesioni dolose, percosse e minacce di cui 93 tratte in arresto; 129 le persone segnalate per estorsione (di cui 62 arrestate); 148 per ricettazione (di cui 69 arrestate). Per quanto riguarda le frodi e le truffe informatiche sono state individuati 579 responsabili di cui 26 tratti in arresto e, a tutela delle fasce deboli in particolare per le truffe gli anziani, i carabinieri hanno arrestato 12 persone. Inoltre 8 le persone deferite per omicidio volontario, 6 per tentato omicidio e 58 per associazione a delinquere. Nell’ambito della violenza di genere sono state segnalate alla competente autorità giudiziaria 195 persone, tratte in arresto 44 ed eseguiti 40 provvedimenti cautelari di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento alla persona offesa: «chi denuncia tali reati viene accolto da noi carabinieri in ambienti protetti e che lo facciano sentire al sicuro, messo in contatto con esperti che si occupano di tali problematiche», ha affermato il colonnello Melchiorre ricordando anche i numerosi incontri e corsi di preparazione da parte dei militari dell’Arma in modo da essere pronti ad intervenire ed agire con la massima professionalità oltre che umanità. E nel 2023 alta è stata l’attenzione anche al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti con 229 persone denunciate all’autorità giudiziaria di cui 145 tratte in arresto; il sequestro di complessivi 51,800 chili di droga tra cocaina, eroina ed hashish mentre 520 sono stati gli assuntori segnalati alla Prefettura. Sul piano della prevenzione, su tutto il territorio provinciale, i carabinieri hanno effettuato 106.689 servizi di perlustrazione e di pattuglia controllando 264.250 persone; 150.677 persone e 98.203 documenti.

APPROFONDIMENTI Salerno, la stretta di Natale: stop a fuochi, vetro e musica live per il brindisi della Vigilia Salerno, presentati i nuovi bus elettrici: ecco i percorsi e i capolinea Salerno, l'annuncio di De Luca: se parteciperò al concerto ci saranno posti a sede e numero chiuso

Nello specifico in materia di violazioni al Codice stradale sono state elevate 9.854 sanzioni con il sequestro di oltre mille veicoli. Inoltre sono state eseguite, su proposta dei comandi dell’Arma, 174 misure di prevenzione personale mentre a seguito dio accertamenti patrimoniali e bancari sono state denunciate 140 persone e sequestrati beni per circa 1.400.000 euro. Infine nell’ambito di polizia amministrativa preventiva, 80 persone sono state destinatarie di Daspo: 48 quello sportivo e 32 l’urbano.