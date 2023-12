La svolta green parte da Salerno, dalla mobilità e dal parco mezzi del trasporto pubblico locale. È stato ufficializzato ieri mattina dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e dal presidente della commissione trasporti a palazzo Santa Lucia Luca Cascone, l’arrivo dei nuovi bus elettrici anche nella città di Arechi che viaggeranno dal centro alla zona orientale dal prossimo anno come già anticipato nelle scorse settimane in una delibera di giunta del Comune. Una rigenerazione e una svolta che toccano tutte le province campane grazie all’acquisto dei nuovi mezzi avvenuto tramite l’Acamir. Una mobilità smart che possa essere efficiente ma che passi anche per il rispetto dell’ambiente: Salerno è (quasi) pronta al cambio di passo e vivrà importanti novità dal 2024, a partire dal “trasloco” dei bus a lunga percorrenza da piazza della Concordia a via Carella, fino all’installazione e dotazione su tutto il territorio comunale delle colonnine elettriche.

LE VOCI

«Stiamo facendo uno sforzo straordinario per rinnovare tutto il parco mezzi di trasporto pubblico su gomma e su ferro. Abbiamo in produzione 1300 autobus nuovi, ne abbiamo consegnati già il 60%. A Salerno - sottolinea il governatore De Luca - mettiamo su strada i primi autobus elettrici della Campania: circa 20 qui e ad Avellino. Un bel segnale non solo di rinnovamento ma anche di efficientamento energetico, qui in particolare si sta organizzando lo spostamento degli autobus a lunga percorrenza da piazza della Concordia (dove si fermano creando traffico lungo tutto il lungomare) a via Carella. Si collocheranno lì le colonnine elettriche». Particolarmente soddisfatto anche il sindaco Napoli presente ieri alla stazione marittima durante l’incontro con il presidente dell’Autorità portuale Andrea Annunziata e l’ad di Busitalia Antonio Barbarino: «Il presidente De Luca è molto attento ai territori. Bus ecologici, a bassa emissione, elettrici e a metano, danno un’ulteriore spinta alla mobilità locale, supportata già dalla metropolitana.

L’assessore Galdi sta già lavorando all’organizzazione delle colonnine elettriche - conclude il primo cittadino - a giorni pubblicheremo le nostre determinazioni». Secondo Barbarino, i bus «funzioneranno bene se la fonte primaria di generazione di elettricità avverrà da fonti rinnovabili, altrimenti si sposta il problema. Col Comune stiamo ragionando sulla possibilità di organizzare una linea dedicata a questi autobus da via Ligea a piazza monsignor Grasso, una sorta di metropolitana urbana in superficie. Come gestore dei trasporti guardo all’aspetto economico: il Covid ha lasciato un calo significativo dai ricavi e nonostante gli sforzi non riusciamo a recuperare il tasso di evasione contrastato in precedenza. Chi utilizza l’autobus dovrebbe avere la buona creanza di pagare senza costringerci a sostenere costi notevoli: è diventata un’impresa impossibile - conclude l’ad, lanciando l’appello - Assistiamo a episodi di violenza che sono diventati la causa principale di infortuni».