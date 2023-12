La stretta di Natale per evitare eccessi dei festeggiamenti. Stop a petardi e fuochi d’artificio e divieto di vendite alcoliche in contenitori in vetro. Vietate anche casse stereo all’esterno dei locali e festeggiamenti rumorosi. Via libera alle ordinanze firmate dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, a tutela della sicurezza pubblica e del decoro cittadino. Saranno potenziati i controlli di Polizia municipale per colpire e sanzionare le vendite abusive di materiale esplodente. L’attenzione principale è all’uso e abuso di alcol e bevande in vetro che possono rappresentare un fattore di pericolo per i festeggiamenti. Ci sarà dalle ore 10 di domani e fino alle 8 del giorno di Natale il divieto su tutto il territorio comunale di vendita per asporto e consumazione su suolo pubblico di bevande alcoliche, superalcoliche e analcoliche in bottiglie, bicchieri o comunque contenitori di vetro. Il divieto sarà replicato anche alla vigilia di Capodanno. Vietato quindi l’abbandono incontrollato di bottiglie e contenitori di vetro. Pena una sanzione amministrativa di 500 euro. Il Comune di Salerno, dunque, punta alla prevenzione di episodi di violenza. Le bevande alcoliche superalcoliche e analcoliche, in sostanza, potranno essere consumate solo ai tavoli per la clientela presso gli esercizi pubblici e le loro pertinenze. Il divieto di vendita riguarda tutte le attività, inclusi i distributori automatici. Confermato nella ordinanza del sindaco il divieto per «la consumazione su pertinenze esterne, su suolo pubblico ovvero privato ma aperto al pubblico o comunque confluente su suolo pubblico, di bevande in bottiglie, bicchieri o comunque contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio, effettuata da: esercizi pubblici, commerciali, attività artigianali autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio, compresi i distributori automatici ed in forma ambulante». Stop anche alle emissioni sonore selvagge. Gli spettacoli musicali e di intrattenimento saranno consentiti nelle aree esterne e «su area di pertinenza regolarmente autorizzata (dehor) solo ed esclusivamente mediante strumenti musicali acustici non elettrificati. L’attività dovrà essere limitata alla sola area di pertinenza al fine di non ostacolare l’attività di esercizi commerciali limitrofi».

Mentre all’interno dei locali sarà autorizzata solo ed esclusivamente musica autoriprodotta a mezzo di apparecchio radio, filodiffusione o impianto hi-fi: all’esterno del locale, non dovranno essere collocati diffusori acustici e non dovranno essere diffuse emissioni sonore. Festa sì, quindi, ma senza eccessi e pericoli per l’incolumità pubblica. Il Comune dispone anche il divieto di utilizzo dei fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplodenti in genere anche se di libera vendita.