Cresce l'attesa per la Casertana in vista del match di domani al "Pinto" che la vedrà opposta al Picerno, l'ennesimo scontro diretto di questo finale di stagione regolare. Le due squadre sono divise da appena un punto in classifica con i rossoblu casertani (le due squadre condividono gli stessi colori) al quarto posto, mentre il Taranto, attualmente in sesta posizione a due punti dai falchetti, sarà impegnato nel derby pugliese sul campo di un Monopoli alla ricerca di punti pesanti per evitare la lotteria dei playout. Insomma, una giornata che potrà già dare un segnale importante nella lotta per la quarta posizione che significherebbe evitare il primo turno della fase che al termine determinerà la quarta squadra che nella prossima stagione disputerà il campionato di serie B. Il tutto con una strizzatina d'occhi al terzo posto, distante dalla Casertana cinque lunghezze e occupato in condominio da Avellino e Benevento, compagini che si affronteranno in questo terzultimo turno del girone di ritorno con la possibilità, pertanto, per la Casertana di guadagnare su almeno una delle due. Sempre che, ovviamente, Curcio e compagni battano il Picerno domani.

Nel frattempo, la Casertana sta ultimando la preparazione al match contro il Picerno. Giungono notizie sempre più positive da Proietti. Il centrocampista, lontano da due mesi dai campi di gioco a seguito dell'infortunio al ginocchio rimediato a Catania, anche ieri si è regolarmente allenato in gruppo dopo che nel giorno precedente aveva anche disputato la partitella in famiglia. Non sarebbe azzardato, pertanto, ipotizzare un rientro dell'ex Ternana già dal primo minuto nel match di domani, magari in coppia con Toscano, anch'egli ormai ampiamente recuperato essendosi lasciato alle spalle i problemi alla caviglia ricordo di uno scontro di gioco nel derby di Avellino. Ma domani Cangelosi dovrà fare nuovamente i conti con un centrocampo ridotto ai minimi termini.

Alle assenze, infatti, di Damian e Matese, entrambi appiedati per un turno dal giudice sportivo per raggiunto limite di cartellini gialli, va addizionata anche quella di Casoli. Il trentacinquenne centrocampista, alla sua seconda stagione in maglia rossoblu, è rimasto ai box per l'intera settimana a causa del riproporsi del problema alla schiena che ha le sue origini sin dai giorni del ritiro di Roccaraso. A conti fatti, sono appena tre i centrocampisti a disposizione di Cangelosi, con Deli che va ad aggiungersi a Proietti e Toscano. Situazione che una volta di più giustifica il ricorso da parte di Cangelosi all'utilizzo del 4-2-3-1, modulo che nelle ultime quattro partite ha prodotto tre vittorie e un pareggio, ma soprattutto nessuna rete subita. Insomma, la miglior difesa è l'attacco. Riguardo, quindi, all'undici che scenderà inizialmente in campo, gli unici dubbi per Cangelosi sono focalizzati soltanto sulla coppia centrale difensiva e sulla cerniera di centrocampo.

In difesa salgono le quotazioni di Bacchetti come partner di capitan Celiento. I 194 centimetri del giocatore giunto nel mercato di gennaio dalla Feralpisalò potrebbero, infatti, rivelarsi utili contro la fisicità del bomber del Picerno Murano. In alternativa Sciacca, autore di una prova positiva contro il Foggia, sua ex squadra. Riguardo al centrocampo, invece, il dubbio per Cangelosi si riferisce alla possibilità o meno di schierare sin dal primo minuto il rientrante Proietti al fianco di Toscano con Deli in alternativa. Entrambi i dubbi saranno sciolti dopo la seduta di rifinitura in programma questa mattina sul manto in sintetico del Pinto, se non addirittura nelle ore immediatamente precedenti l'inizio della partita. Un match che potrà valere tanto con la Casertana che potrà avere il sostegno soltanto di un settore, la tribuna, a causa della chiusura dei Distinti decretata dal giudice sportivo a causa delle intemperanze del tifo rossoblu in occasione del derby di Castellammare di Stabia. Si prevede, tuttavia, il sold out del settore, quanto basta per incitare al massimo i propri beniamini.