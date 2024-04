Juve Stabia in B: l'immagine dei messaggi di Pagliuca per motivare la squadra

I suoi messaggi "motivazionali" sono diventati una sorta di leggenda nell'annata della promozione della Juve Stabia in serie B.

Frasi, testi, che Guido Pagliuca spesso ha utilizzato per motivare la squadra nel difficile campionato di serie C vinto con ben tre turni di anticipo. In queste ore sui social è apparsa un'immagine dello spogliatoio gialloblù, con uno degli slogan che ha accompagnato Mignanelli e compagni nella lunga navigata fino ad Itaca.

Una maniera singolare, quella del tecnico, per spronare il gruppo in vista di autentiche sfide in stile "Davide contro Golia", che hanno poi incoronato la Juve Stabia, lasciando a corazzate come Avellino, Crotone, Benevento ecc. la lotta play-out. Un'idea che, evidentemente, sul campo ha dato i suoi buoni frutti...