Sorrento-Brindisi 0-2: ko con un gol per tempo

Il Sorrento sconfitto a Brindisi con un gol per tempo. Una prestazione incolore e povera di contenuti della squadra rossonera spiana la strada del successo alla squadra pugliese, già retrocessa in serie D. Il Sorrento in campo con l’obiettivo di conquistare i tre punti per consolidare una posizione utile per i playoff, conferma il 4-3-3 che ha battuto il Latina.

Al 28’ il vantaggio biancazzurro: una indecisione difensiva del Sorrento lascia spazio a Labriola che conclude con un perfido diagonale che si insacca alla sinistra di Albertazzi e porta in vantaggio il Brindisi. Il Sorrento con una timida reazione cerca di riequilibrare il risultato, ma non trova sbocchi in fase conclusiva. Il primo tempo si chiude con il meritato vantaggio del Brindisi che ha saputo sfruttare la forza dei nervi distesi, rispetto al Sorrento incapace di dare continuità alla manovra.

Nella ripresa, solo al quarto d’ora, un acuto di Ravasio sfiora il pareggio, il tiro a giro dell’attaccante del Sorrento finisce sul fondo.

Nell’ultimo quarto d’ora la pressione rossonera è costante, i padroni di casa si difendono con determinazione lasciando alle veloci ripartenze le sporadiche occasioni offensive. Con il Sorrento votato all’attacco, il Brindisi raddoppia al 37’ con una veloce incursione di Guida in area rossonera. Nel finale Albertazzi evita il tris su una conclusione di Trotta (42’).