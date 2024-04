Juve Stabia, al Parco dei Principi di Parigi lo striscione per la promozione in B

Un gemellaggio ed un'amicizia che rinnova, da anni. Sotto la Torre Eiffel si tifa anche Juve Stabia. Immancabile, dopo la promozione della squadra di Pagliuca in serie B, arriva lo striscione degli ultras del Paris Saint Germain per festeggiare il salto di categoria.

«UJS Benvenuti in serie B», il messaggio per gli ultras della curva sud di Castellammare da parte dei transalpini. Aspettando, magari, quelli del portierone Gigio Donnarumma, che proprio nella città delle acque ha mosso i primi passi verso una carriera fin qui già gloriosa, o magari un ritorno in gialloblù, fu ceduto al Milan per 400mila euro, del fratello Antonio, partito proprio dalle giovanili della Juve Stabia del presidente Paolo D'Arco.