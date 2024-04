Pizza, corni portafortuna, portachiavi, magliette. La Juve Stabia mania è iniziata già da tempo, prima della matematica promozione. Nessuna scaramanzia ha fermato la voglia di festeggiare il ritorno in serie B. E allora ecco i corni in terracotta realizzati dall’artista Massimo Vanacore. «È il quarto forno che produco - spiega - ho cominciato a modellarli e venderli un mese fa anche come portafortuna per la squadra. Tanti cittadini residenti al Nord mi hanno chiamato per acquistarlo, dalla promozione poi la richiesta è triplicata».

I gadget

Massimo spesso lascia la sua bottega di via Sarnelli per correre allo stadio e assieme alla moglie Giovanna ha già pensato a nuove idee: «Fra poco realizzerò le maglie in terracotta della squadra e per Natale ho già pensato alle palline per decorare l’albero. Un vero stabiese non può non avere un simbolo». Il sogno diventato realtà entrerà anche nel presepe grazie ai pastori in maglia gialloblu. Roberto Pipelnino, uno dei tifosi storici della Juve Stabia, ha infatti commissionato delle miniature della squadra di Pagliuca per immortalare la serie B: «A realizzarle – racconta - il maestro Beniamino Petrucciani di San Gregorio Armeno. La Juve Stabia rappresenta per me l’orgoglio di una città che negli ultimi decenni è stata caratterizzata da tante problematiche. Questa promozione può essere il giusto viatico per una rinascita».

Nella promozione c’è il gusto della vittoria e del riscatto, così c’è chi ha pensato ad integrare il proprio menù con una pizza dedicata alle vespe. Roberto Caccia, con il figlio Cristian, non perde un match al Menti e il giorno della promozione mentre aspettava il ritorno dei suoi beniamini da Benevento ha pensato alla creazione di una pizza giallo blu. «Una pizza che incarna lo spirito e i colori della squadra - spiega Roberto - con fior di latte cremoso e pomodorini gialli freschi come base e un tocco finale di ricotta di fuscella tinta di un vivace blu con colorante naturale. E la lettera B orgogliosamente posizionata al centro con fior di latte».

Dalla cucina alle culle: tra i tifosi stabiesi impazziti di gioia c’è chi ha ordinato per i propri figli la tutina “Nata Stabiese”, un’idea venuta a uno stabiese di adozione. «Queste tutine le abbiamo realizzate per la Juve Stabia, alcune furono donate dalla società al reparto di neonatologia del San Leonardo ma sono state realizzate - dice Sergio Castaldi di Eos Sports - nel nostro laboratorio di personalizzazione di oggettistica. Sono felice per Castellammare di Stabia che è la mia seconda città. Sono felice, da napoletano e da stabiese adottivo. E come gli stabiesi hanno gioito per lo scudetto del Napoli, così gioisco per la promozione della Juve Stabia». Auguri alla squadra e alla città anche da fuori regione. A Siracusa, tifoseria gemellata con le vespe, è apparso lo striscione “08-04-24 StaBia Olè”.

L’Appuntamento

Intanto ieri mattina si è tenuta a palazzo Farnese una riunione tra l’amministratore unico della Juve Stabia Filippo Polcino e la commissione prefettizia. Le parti hanno discusso dello stadio Romeo Menti e si sono gettate le basi per i lavori di adeguamento della struttura per la serie B. La squadra sarà poi premiata dal prefetto Cannizzaro il 18 aprile alle ore 17 in Comune.