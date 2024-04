"Appuntamento con l'Europa": in tv i grandi temi Ue visti da Napoli

Arriva mercoledì su Napoflix il nuovo format televisivo "Appuntamento con l'Europa" di Rosa Criscuolo. Un'occasione di approfondimento visto da Napoli e dal Sud in vista delle elezioni al Parlamento Ue in un tempo di guerre, cambiamenti climatici, perdita di biodiversità e danni ambientali che minacciano il mondo.

"Appuntamento con l'Europa" tratterà ogni settimana fino alla soglia del voto per il rinnovo dell’europarlamento, temi di stringente attualità che riguardano l’Unione Europea e, più da vicino, il nostro Paese.

Si comincia mercoledì 10 aprile, alle 17 su Napoflix (canale 86 in Campania) e in replica giovedì 11 aprile alle 11, con la prima puntata in cui si parlerà della guerra e delle ripercussioni che prima il conflitto Russo-Ucraino, poi quello tra Israele e Hamas stanno avendo sull’economia e sugli equilibri politici del vecchio continente.

Si confronteranno con la conduttrice: l’ex ministro Mario Landolfi; Sergio Barile, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Università La Sapienza; il giornalista de Il Mattino, Fulvio Scarlata; il saggista Sabino Morano; la dirigente scolastica, Valentina Ercolino.

Alla redazione, composta dai giornalisti Marzio Di Mezza, Giuseppe Picciano e Pina Stendardo è affidata la realizzazione di schede, filmati inediti, contributi video che accompagneranno la discussione in studio.

«Il nostro obiettivo è quello di fornire ai telespettatori dei nuovi punti di vista e quanto più possibile ampi e completi – spiega l’ideatrice e conduttrice del format, Rosa Criscuolo -.

La comprensione passa dalla conoscenza e ciò che ci proponiamo di fare è far conoscere, mettere a disposizione di chi ci segue una quantità di materiale sufficiente a farsi una propria idea su ogni argomento».

Il primo appuntamento è per il 10 aprile in orario pomeridiano con replica di mattina.

«Ho scelto questi orari e giorni per parlare a tutti coloro che sono a casa e hanno il tempo e la calma di ascoltarci – spiega Criscuolo -. Poi ci sarà la diffusione social sui canali Fb e Linkedin con brevi spezzoni anche su Tiktok per tutti gli altri utenti. La comunicazione è un vestito su misura per le varie tipologie di utenza».

Nel corso delle settimane sotto la lente di “Appuntamento con l’Europa” passeranno tutti i principali argomenti di interesse comunitario. La gestione immigrati ed asilo restano al centro del dibattito, così come la competitività e la crescita economica europea richiamano la massima attenzione delle istituzioni, ed infatti la politica europea dell’allargamento è tornata al centro dell’agenda. La politica agricola europea si posiziona anch’essa al centro del dibattito dell’UE, insieme alla creazione di una nuova strategia industriale per la difesa europea a due anni dall’invasione russa-ucraina, nel pieno della guerra a Gaza e in un contesto politico sempre più instabile.

“Appuntamento con l’Europa” è una produzione CosmoAir, con la supervisione tecnica di Antonio Perugino e la regia di Gianluca Coscione. In onda tutti i mercoledì alle 17 su NapoFlix, canale 86 in Campania.