Era stato testimone di un tentativo di borseggio a bordo di un convoglio della Circumvesuviana, così la gang lo aveva accerchiato e pestato in maniera violenta. Lui, col volto tumefatto e diverse ferite, trovò la forza di chiamare la polizia e denunciare quanto era accaduto sul treno Napoli-Sorrento, tra le stazioni di Torre Annunziata e Villa Regina. Ieri mattina, quattro persone sono finite in manette per quell’episodio di violenza avvenuto lo scorso 6 luglio.

Gli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. Due uomini sono finiti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, un terzo è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di residenza con obbligo di presentazione al commissariato competente, mentre il quarto indagato – ritenuto uno dei principali borseggiatori – non è stato rintracciato ed è tuttora ricercato: anche lui andrà agli arresti domiciliari. I quattro uomini, tutti residenti a Napoli, sono accusati in concorso tra loro del reato di tentata rapina impropria.

Nel corso delle indagini, condotte dalla polizia e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituti Alessandra Riccio ed Emilio Prisco) è stata ricostruita l’intera dinamica dei fatti, a partire dal tentativo di borseggio ai danni di un turista straniero diretto a Sorrento e che non si era accorto di nulla, fino al violento pestaggio ai danni di un immigrato che vive e lavora nel Napoletano e che ha denunciato i fatti. Nel corso del viaggio da Napoli a Sorrento, all’altezza della stazione di Torre Annunziata, si sarebbe consumata la prima parte della vicenda. Uno degli indagati avrebbe tentato – senza riuscirci – il borseggio del portafogli di un turista.

Alla scena aveva assistito, suo malgrado, un altro viaggiatore. Fallito il furto, la rabbia del borseggiatore si è scatenata contro il testimone oculare in modo anche da scoraggiare una possibile denuncia. In pochi attimi – hanno ricostruito gli investigatori, anche grazie ai filmati registrati da alcune telecamere – la vittima è stata raggiunta ed accerchiata dagli altri tre complici del borseggiatore che viaggiavano a bordo dello stesso convoglio. I tre lo avrebbero picchiato in maniera violenta, colpendolo con calci e pugni, infilandogli anche le dita negli occhi, prima di minacciare l’utilizzo di un coltello in caso di reazione.

Dopo il pestaggio, i quattro banditi si sono dati rapidamente alla fuga, abbandonando il treno alla stazione di Villa Regina, a Boscoreale, ed hanno fatto perdere le proprie tracce. La loro fuga, però, è stata ripresa dalle telecamere, grazie alle quali gli investigatori sono riusciti ad identificare i quattro. Raccolta la denuncia dettagliata della vittima, sono subito scattate le indagini che hanno portato all’identificazione dei presunti autori del tentativo di borseggio.