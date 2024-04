Rent reloaded: il musical della Diocesi sull'affettività e le relazioni

Un musical sull'affettività e le relazioni con i giovani nelle parrocchie del territorio. Il progetto "Rent reloaded" è della Diocesi sorrentino stabiese che in collaborazione con la compagnia "Il segno" alla luce del Vangelo ha scelto una catechesi diversa per le nuove generazioni delle scuole dei vari Comuni.

In scena quindici giovani e sette musicisti, che da Massa Lubrense a Lettere passando per quasi tutti i comuni del territorio, da mesi provano a rileggere le loro vite alla luce di tale progetto e del Vangelo, accompaganti da un sacerdote e maestri competenti nelle arti musicali e non solo.

L’opera teatrale riprende un musical già esistente scritto da Jonhatan Larson che ha voluto trasporre l’opera “La Bohème” di Giacomo Puccini nella New York degli anni ’90 attraverso diversi generi musicali. La trasposizione realizzata dalla diocesi, verterà sulla drammaticità della vita affettiva che, se vissuta male o disordinatamente, rischia di far morire dentro e fuori. All’interno dell’opera emergono temi importanti quali la diversità, l’omosessualità, il rispetto dell’altro, la dignità personale.

La riscrittura del progetto prova a leggere possibilità di bene in una realtà complessa e possibili scenari di vita generativi e fecondi.

Si parte con tre serate di catechesi in musica per affrontare i temi del progetto: oggi 8 aprile alla Parrocchia S. Erasmo Gragnano (20:30), lunedì 15 aprile Teatro S. Antonino, Sorrento (20:30), lunedì 22 aprile Parrocchia S. Marco, Castellammare (19:30). Il musical andrà in scena nel mese di maggio con tre 3 serate al teatro delle Rose a Piano di Sorrento: giovedì 9 maggio (20:30), sabato 11 maggio (20:30), domenica 12 maggio (19:00). Sono previste anche 3 rappresentazioni mattutine al teatro, per le scuole: 8 maggio, 9 maggio, 13 maggio.

Per lo spettacolo teatrale in programma al Teatro delle Rose è previsto un biglietto, il cui costo sarà di € 16/14 a seconda dei settori. È possibile acquistare il ticket tramite prevendita al botteghino del Teatro oppure tramite il sito ufficiale http://www.teatrodellerose.com/