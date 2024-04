Napoli, il Maggio dei Monumenti torna nel segno dell’acqua

Dopo l'edizione dedicata alla terra nel 2022 e quella dell'aria nel 2023, il Maggio dei Monumenti 2024 torna nel segno delle acque di Napoli: da riscoprire dal mare alle sorgenti, dalle fontane ai bacini artificiali, dagli acquedotti alle piogge, dai fiumi sotterranei fino agli abissi.

Con più di 300 eventi fa così il suo ritorno la storica manifestazione del Maggio dei Monumenti, giunto quest’anno alla sua 30esima edizione. Un mese di iniziative, volte a far toccare con mano storia e miti delle acque di Napoli, in programma dal 3 maggio al 2 giugno con un ricco calendario di aperture straordinarie, spettacoli, incontri, laboratori, performance e una mostra diffusa articolata in cinque sezioni attraverso la città, offriranno al cittadini e ai tanti turisti attesi la possibilità di scoprire storie e nuovi luoghi, di muoversi attraverso strade e quartieri seguendo narrazioni inedite.

La kermesse è stata presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo dal coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, Sergio Locoratolo, il consigliere del sindaco Gaetano Manfredi per le biblioteche e la programmazione culturale integrata, Andrea Mazzucchi e la consigliera del sindaco di Napoli per il patrimonio diffuso, Francesca Amirante.

«Il Maggio dei monumenti – spiega Sergio Locoratolo - è un'occasione importante per la città, che con la sua natura composita testimonia l'impegno dell'amministrazione comunale nella valorizzazione e promozione della cultura. Cultura che ha trovato la propria casa presso Palazzo Cavalcanti, sede di alcuni degli eventi in calendario oltre che hub produttivo nel corso dell'intero anno». Per conoscere il programma completo della manifestazione basta consultare i canali ufficiali del Comune di Napoli.