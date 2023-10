La prima domenica dell'ottobre 2023 ha attestato una volta di più un dato: il turismo all'ombra del Vesuvio ha abbandonato la dimensione della stagionalità ed è ai massimi livelli in Italia. L'iniziativa delle domeniche gratis al museo, voluta dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nel primo weekend di ogni mese, vede Napoli e provincia in cima alle classifiche dei siti più visitati nel Paese. Nel dettaglio, con 31.203 visite, il Parco Archeologico di Pompei è primo in Italia. In seconda piazza il Colosseo (ieri 20.628 ingressi). I terza piazza nazionale la Reggia di Caserta (con 15.854 turisti). Quarto posto per le aree archeologiche di Paestum e Velia (12.359 passaggi) e quinto per le Gallerie degli Uffizi (10mila ingressi). In sostanza, 3 location della top 5 culturale italiana sono campane, situate tra Napoli e dintorni.

L'undicesima posizione è sempre napoletana, e la fa registrare Palazzo Reale, con 6.526 visite ieri. Dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo posto vanno agli altri siti culturali partenopei, nell'ordine: il Mann (6.400 ingressi), il Parco Archeologico di Ercolano (6.054) e la Certosa e il Museo di San Martino (con 5.966 persone), che precedono Villa Adriana in quindicesima posizione. In sostanza, 7 dei primi 14 siti culturali in Italia si trovano all'ombra del Vesuvio. «Un altro grande successo di pubblico quello registrato nella prima domenica di ottobre per i nostri musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali - è il commento del ministro Sangiuliano - Si tratta di una conferma che testimonia la voglia di cultura e di bellezza dei tantissimi turisti, italiani e stranieri che visitano le nostre città. Questi numeri arrivano a pochi giorni di distanza dall'altro ottimo risultato registrato nel periodo estivo dal Parco Archeologico di Roma, che ha raggiunto numeri importanti di biglietti venduti, con un +16% rispetto allo stesso periodo pre-pandemico. Tutti questi elementi sono la dimostrazione dell'aumento notevole dell'offerta culturale della nostra Nazione e che spingono a far crescere ancora il nostro impegno per aumentare anche la qualità dei servizi offerti. A tutti i lavoratori impegnati anche in questa domenica per assicurare l'accoglienza nelle strutture va il mio ringraziamento».

A Napoli il pienone arriva anche a ottobre. «Questi numeri dimostrano che la città deve entrare nell'ottica di una nuova consapevolezza: quella di essere diventata stabilmente una capitale del turismo, in ogni stagione - argomenta Teresa Armato, assessore comunale al Turismo - Il turismo è la principale risorsa economica di Napoli, e i dati autunnali, con le grandi presenze registrate anche nei weekend di settembre, ci inducono a riflettere sulla necessità di implementare l'accoglienza e di investire sui servizi». Bene anche il Madre, in via Settembrini, ieri meta di oltre 1000 ingressi. Altra location culturale gettonatissima è il Cristo Velato, in sold-out totale per tutto il weekend come fanno sapere da Cappella Sansevero. Anche se non è un museo statale, dunque il sito - tecnicamente - non aderisce all'iniziativa del Mic.

Riportiamo parte della classifica dei numeri fatti registrare ieri dai musei secondo i dati del Mic: Parco archeologico di Pompei - Area archeologica di Pompei 31.203; Parco archeologico del Colosseo - Colosseo. Anfiteatro Flavio 20.628; Reggia di Caserta 15.854; Parco archeologico di Paestum e Velia - Museo e area archeologica di Paestum 15.264; Gallerie degli Uffizi - Gli Uffizi 10.000; Villae - Villa d'Este 9.716; Pantheon 9.493; Gallerie degli Uffizi - Palazzo Pitti 7.421; Galleria dell'Accademia di Firenze 7.031; Parco archeologico del Colosseo - Foro Romano e Palatino 6.567; Palazzo Reale di Napoli 6.526; Museo archeologico nazionale di Napoli 6.400; Parco archeologico di Ercolano 6.054; Certosa e Museo di San Martino 5.966; Villae - Villa Adriana 5.168; Galleria Nazionale d Arte Moderna e Contemporanea 4.873; Musei Reali di Torino 4.846; Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo 3.716; Terme di Caracalla 3.427; Musei del Bargello - Cappelle Medicee 3.420; Palazzo Ducale di Mantova 3.368; Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Museo storico 2.756; Museo di Capodimonte 2.644; Musei del Bargello - Museo nazionale del Bargello 2.638; Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini 2.396; Palazzo Farnese di Caprarola 2.305; Castel del Monte 2.211; Gallerie dell'Accademia di Venezia 2.119; Castello svevo di Bari 1.936; Galleria Borghese 1.930; Complesso monumentale della Pilotta 1.789; Museo nazionale romano - Palazzo Massimo 1.670.