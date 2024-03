Pompei, scoperte due nuove case negli scavi con affreschi preziosi

La grande bellezza dell’antica Pompei, scoperta nella casa di Leda, si allarga: qui, a distanza di sei anni, durante i lavori di messa in sicurezza e restauro, vengono alla luce altre due domus con preziosi affreschi in IV stile. Il più delizioso raffigura Frisso con la sorella Elle che scappa sull’ariete dal vello d’oro dalle persecuzioni di Ino, matrigna così terribile da convincere (con l’inganno) il marito a sacrificare i suoi due figli. Ma, durante la fuga, la ragazza cade in mare e muore.

Questa scena della mitologia greca si trova nella domus meridionale, dove le operazioni di scavo sono ancora in corso. E, in prossimità di una scala, è già visibile anche un larario con una mensola in marmo. Invece, la domus settentrionale al momento risulta composta da sei ambienti, quasi tutti collegati con l’atrio adornato da un gruppo di statuine in terracotta.

Sulle pinakes, le tavolette in legno, si ammirano nature morte e quadretti a soggetto lacustre.

Lì dove tutto ha origine, nella casa di Leda, così chiamata perché conserva un quadro che raffigura l’attraente donna con Zeus nelle sembianze di un cigno, sono invece emerse diverse stanze: il tablinio, un corridoio per l’ingresso ai quartieri servili, un piccolo vano dalla forma quadrangolare; tutte sono collegate all’atrio, che mostra tracce di più interventi edilizi, di diversi periodi. Colpiscono, però, soprattutto le decorazioni pittoriche: pannelli rossi e gialli scanditi da finte architetture con Narciso al centro, e altri dal fondo bianco adornati da uccelli, alberi e paesaggi marini e, talvolta, animali fantastici raffigurati nei campi laterali. Nei tondi, graziosi medaglioni, ci sono i ritratti di volti femminili; mentre le pareti del corridoio sono dipinte in modo da replicare differenti tipi di marmo.