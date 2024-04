Ordine degli Architetti di Napoli, incontro per valorizzare l'identità e la tutela dei luoghi nei centri storici

L’architetto come figura professionale di riferimento ma soprattutto di controllo significativo della qualità dei progetti volti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale dei centri storici.

È questo il tema dell’incontro «L’identità dei luoghi nei centri storici. Prospettive di valorizzazione urbana del patrimonio storico culturale delle nostre città» al quale parteciperanno architetti e rappresentanti delle istituzioni, il 2 maggio alle 9.30 presso la Basilica di San Paolo Maggiore a Napoli

Le attività della Commissione Centro Storico e Patrimonio culturale dell’Ordine degli architetti di Napoli e Provincia, presieduta da Paola Marzullo, in accordo con gli indirizzi definiti dal Presidente dell’Ordine degli architetti Lorenzo Capobianco, hanno tra gli obiettivi programmatici, da perseguire nel medio e lungo periodo, l’opportunità di dare centralità alla figura dell’architetto negli interventi su aree e manufatti di notevole interesse storico-culturale e sociale a garanzia della qualità del progetto stesso.

Contestualmente la Commissione ritiene necessario in questi contesti il perfezionamento della sinergia tra gli stakeholder delle città e l’adozione di interventi che adottino misure di sostenibilità tecnologica e ambientale finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale, reale volano di sviluppo dell’intero territorio dei centri storici.

Il ruolo dell’architetto dunque garantirebbe qualità degli interventi e delle scelte e sarebbe punto di riferimento essenziale per amministrazioni e cittadini.

In quest’ottica di collaborazione, il confronto che l’Ordine degli Architetti di Napoli ha istaurato con la Regione Campania, il Comune di Napoli, la Soprintendenza archeologica e delle belle arti di Napoli e il Parco archeologico di Pompei è stato fondamentale soprattutto relativamente all’importanza della conoscenza della storia dei luoghi e dell’adozione di progetti sostenibili e di qualità, che valorizzino il patrimonio culturale e, attraverso questo, l’identità dei centri storici delle nostre città.

«Com’è possibile che l’immenso patrimonio storico-culturale-archeologico dei nostri centri urbani non sia una risorsa significativa per l’attività lavorativa non solo per l’architetto – spiega Paola Marzullo – ma anche per quelle altre figure professionali legate sia direttamente, sia indirettamente, alla promozione e alla valorizzazione dei beni di notevole interesse. Vi è soprattutto mancanza di dialogo e di confronto tra gli enti e le istituzioni che operano nei territori e che agiscono ognuno per la propria competenza senza quasi mai confrontarsi. Questo ha portato a risultati che non hanno inciso significativamente sulla rigenerazione dei centri storici relativamente al miglioramento della qualità di vita dei cittadini e dell’indotto».