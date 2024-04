Brindisi-Sorrento, Maiuri in conferenza stampa: «Consolidare il cammino verso i playoff»

Vincenzo Maiuri sfuma il battibecco con un tifoso e guarda con fiducia alla fase finale di un campionato che resterà, comunque, nella storia del Sorrento. La vittoria con il Latina riapre le porte verso i playoff e allontana il fantasma dei playout che si era manifestato dopo una striscia negativa di 7 punti in undici partite. «Dai tifosi del Sorrento - spiega l’allenatore rossonero - ho ricevuto sicuramente più di quello che ho dato. Le critiche, per carità, le ho accolte e me le sono sempre portate a casa, ma una uscita fuori luogo, nel momento dell'ingresso in campo delle squadre non l'ho sopportata».

Una vittoria importante, una nuova opportunità per rilanciare la classifica. «Con il Latina - aggiunge Maiuri - dovevamo concretizzare una partita all’altezza delle nostre potenzialità.

Loro hanno fatto la maggior parte dei punti in trasferta, anche se giocavamo di fatto in campo neutro. Con la disponibilità dei difensori per comporre il reparto siamo tornati al 4-3-3, il nostro schema abituale, ma al di là del modulo mi è piaciuta la voglia che i ragazzi hanno messo in campo. Dopo le difficoltà della fase iniziale della stagione, siamo diventati una squadra compatta e la salvezza è un premio, ma non dobbiamo fermarci, non dobbiamo fermarci e pianificare le partite che restano con la stessa determinazione che ha caratterizzato il nostro itinerario».

Archiviato il ritorno alla vittoria, si torna in campo sabato pomeriggio. «Con il Brindisi – conclude Maiuri – dobbiamo disputare una prova importante, perché ci può consentire di restare nei piani alti della classifica. Ho grande fiducia nella squadra, ma l’avversario che ci attende non è da sottovalutare, ha già sorpreso il Francavilla. Tutti insieme possiamo provare a raggiungere un obiettivo impensabile alla vigilia ma ora molto reale». Con il Latina sono tornati a segnare i gemelli dell’attacco rossonero Ravasio e Martignago, autori delle prime due reti. «Una vittoria importante – spiega Martignago – ha riportato il buon umore che gli ultimi risultati avevano offuscato». Undici reti, riparte la scalata alla classifica dei cannonieri. «La rete di Riccardo è stata più bella – scherza Ravasio -. Sono contento di aver ritrovato il gol e ridato lo sprint alla squadra per puntare ancora in alto».

L’ultimo è stato un week end da sogno per i colori rossoneri: hanno vinto, infatti, anche tutte le squadre impegnate nelle rispettive categorie giovanili. Al successo della prima squadra sul Latina hanno infatti fatto seguito le affermazioni dell'Under 14 e dell'Under 16 rispettivamente contro Potenza e Benevento (entrambe in trasferta). A Picerno, invece, hanno sbancato sia l'Under 15 che l'Under 17 - con quest'ultima formazione che si conferma in testa al girone e si avvicina ai playoff, obiettivo in embrione anche per la Primavera.