Il presidente del Sorrento Cappiello festeggia la matematica salvezza e guarda avanti

Si allontanano i playoff, ma il Sorrento è orgoglioso di aver centrato l'obiettivo primario della salvezza. «Abbiamo compiuto una grande impresa sportiva e lo abbiamo fatto attraverso la nostra filosofia, vale a dire quella di un calcio “sostenibile” con al centro i giovani». Giuseppe Cappiello, presidente del Sorrento è legittimamente felice dopo che la squadra rossonera ha conseguito la permanenza in Serie C con due turni di anticipo.

«Un risultato nel quale pochi scommettevano - continua Cappiello -, arrivato mettendo in campo la squadra con la media età più bassa del girone C.

Merito a chi ha scelto questi ragazzi umanamente eccezionali, dunque al ds Amarante, al responsabile dell’area tecnica Cacace ed allo scout Parmegiani, e complimenti a chi ha saputo dirigerli in maniera magistrale, vale a dire mister Maiuri con tutto il suo staff».

Anche la società ha fatto la sua parte: «Il vicepresidente Mauro, il direttore generale Starace e tutti i collaboratori sono stati encomiabili e si sono dimostrati all’altezza di una categoria difficile nella quale il Sorrento si è fatto apprezzare per organizzazione, signorilità e cura del vivaio: non a caso abbiamo l’Under 17 già qualificata ai play off ed al primo posto nel girone».

Adesso, ovviamente, ci si aspetta di tornare a casa nel più breve tempo possibile: «Stiamo lavorando di concerto con l’amministrazione e con chi dovrà poi occuparsi materialmente dei lavori, è un’opera di portata molto rilevante per la città ma che avrà anche un ottimo impatto sul turismo. Sono fiducioso sul fatto che avremo uno stadio nuovo, moderno e attrattivo. Servirà il tempo necessario e quindi stiamo programmando già quella che sarà la stagione più difficile della nostra storia, la prossima, che però ci aprirà ad un futuro radioso. Proveremo a trovare una sede per gli allenamenti ed uno stadio per le gare che sia il più possibile vicino a Sorrento anche per garantirci una folta presenza di pubblico nelle partite casalinghe, prima però sento il dovere di ringraziare chi ci ha seguito a Potenza ed ovunque in giro per il Sud in questa annata: il Sorrento ha davvero dei tifosi straordinari».