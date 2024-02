Sorrento, sconfitta al veleno col Picerno: Maiuri durissimo

«Nulla da dire sul risultato, per carità. Una partita dove abbiamo mostrato superiorità rispetto a loro, la fortuna ci ha girate le spalle, con due pali. Ciò che mi ha dato fastidio è stato il comportamento di alcuni tesserati del Picerno». Vincenzo Maiuri è un fiume in piena. Ripercorre gli episodi che lo hanno portato a sottolineare comportamenti censurabili.

«Il direttore generale del Picerno Vincenzo Greco ci ha offeso con l'epiteto squadra di merda – spiega Maiuri -. A fine partita voleva anche darmi la mano, ma io ho rifiutato. Noi siamo gente vera, persone serie, ma soprattutto il Sorrento Calcio è una famiglia e chi sbaglia esce da casa nostra e non ci entrerà mai più». Chiara l’allusione a Francesco Pio Petito, che ha lasciato il Sorrento nello scorso mese di gennaio, con parole di riconoscenza per la società rossonera.

«Voglio dire all'ex calciatore del Sorrento Petito, ora in forza al Picerno, che il suo comportamento è stato deplorevole perchè ha sputato a tutti, nel vero senso della parola e non una volta sola.

Queste cose sono veramente deprecabili e questi gesti sono stati diretti a chi l'ha cresciuto. Non voglio poi parlare di Murano che ha dato uno schiaffo ad un raccattapalle. Sono certo che i signori del Picerno diranno che quello che sto dicendo non è vero. Io, invece, voglio ribadire a gran voce quanto è accaduto, quello che abbiamo dovuto subire al di là del fatto tecnico in casa nostra. Queste cose vergognose non dovrebbero mai accadere».

Il direttore generale del Picerno respinge le accuse. «Queste notizie le apprendo dai social - ha dichiarato il dg Vincenzo Greco -. Non le ho sentite dal diretto interessato, forse a fine partita era teso per il risultato. Sinceramente, ho rimproverato il mio calciatore Petito perché mi è stato detto che ha avuto un comportamento poco rispettoso. Atteggiamenti di Murano o miei non ce ne sono stati». In serata, il comunicato ufficiale del giudice sportivo di Lega Pro che ha inflitto al dirigente Vincenzo Greco del Picerno l'inibizione a svolgere ogni attività nell'ambito della Figc fino al 27 febbraio prossimo ed una ammenda di 500 euro «per avere, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi degli arbitri, tenuto una condotta non corretta nei confronti di tesserati avversari, in quanto pronunciava nei loro confronti frasi offensive, ripetute per due volte, determinando, con tale condotta, la reazione dei tesserati».

Polemiche a parte, per il Sorrento, neppure il tempo di archiviare la sconfitta, arrivata dopo sette risultati utili consecutive (5 vittorie e 2 pareggi). Mercoledì, infatti, in programma un turno infrasettimanale con la trasferta a Messina. Assente Vitale squalificato.