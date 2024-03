Un pareggio importante per il Sorrento, Maiuri: «È stata una giornata molto complicata»

Un pareggio sofferto, ma meritato, caratterizzato, peraltro, da una autentica emergenza per il varo dello schieramento da opporre al Taranto.

«È stata una giornata molto complicata. Abbiamo dovuto sopperire alla defezione di Edoardo Blondett, colpito in mattinata da una febbre altissima – sottolinea Maiuri -. Abbiamo perso Del Sorbo nel riscaldamento. Già in riunione tecnica abbiamo dovuto cambiare e stravolgere tutto il piano partita che avevamo delineato. Volevamo giocare con il 4-3-3, molto offensivi, invece, abbiamo dovuto per forza ricorrere al 3-5-2, uno schieramento non conservativo, ma logico anche in funzione dei cambi da poter operare nel corso della partita. Non avevamo altre soluzioni. La squadra si è adattata. Abbiamo fatto una partita sulla lavagna avendo preparato tutt’altro».

Recuperato Loreto all’ultimo minuto, a La Monica e Kolj, ancora indisponibili, si è aggiunto Di Somma, l’allenatore rossonero è stato costretto a rivedere sia la composizione della formazione che l’assetto tattico a poche ore dal match con la squadra di Capuano.

«La squadra è stata brava – aggiunge l’allenatore rossonero -. Magari nei primi dieci minuti, forse, abbiamo impiegato qualcosa in più per trovare le uscite per queste nuove situazioni, ma credo che, alla fine, il pareggio sia giusto, viste le occasioni loro e le nostre: una per parte, una e mezza loro e una e mezza per noi. Prendiamo questo punto, non so se sia un punto sufficiente o meno per la salvezza. Vorrei ricordare, però, che a Taranto abbiamo affrontato la trentaduesima trasferta, che abbiamo giocato in uno stadio da serie A con un pubblico bellissimo che ha spinto sempre la squadra, quindi questi giovani del Sorrento vanno elogiati ed applauditi».

Ventisei anni, nato a Bologna, Mirko Albertazzi manifesta la propria soddisfazione per aver debuttato con un “clean sheet” in maglia rossonera. «Andare in campo fa sempre piacere – spiega il portiere che ha sostituito Del Sorbo -. Da un po’ non giocavo, il mio ruolo è questo, bisogna farsi trovare sempre pronti per ogni circostanza. Il nostro gruppo di portieri, insieme ai preparatori, è molto unito. Da quando sono arrivato al Sorrento, a gennaio, mi hanno accolto molto bene. Mi sono messo subito a disposizione per fare la mia parte. Speriamo che l’infortunio di Del Sorbo sia facile da smaltire, poi si vedrà». Albertazzi ha disputato la prima parte di stagione con la maglia del Brindisi (11 presenze tra campionato e Coppa Italia). Nel suo curriculum 107 presenze in Serie C (102 delle quali nel girone C con le maglie di Francavilla, Picerno e Brindisi) e due stagioni con il Vicenza.

Focus ora sul derby di sabato prossimo (ore 14) a Potenza con la Juve Stabia, con l’obiettivo di recuperare gli assenti a Taranto per ripristinare il tradizionale assetto tattico con il 4-3-3.

Domani, intanto, una delegazione della squadra rossonera parteciperà al convegno «Palco&Pallone», in programma al teatro Tasso dalle 10.30 alle 12, in occasione della Festa del Papà. L’obiettivo è mettere a confronto le esperienze di una squadra di calcio con quelle di una compagnia teatrale o un cast di attori per far emergere lo spirito di “spogliatoio” che deve caratterizzare anche i giovani studenti che interverranno in platea. Presenti - oltre al sindaco di Sorrento, Massimo Coppola ed al direttore generale del Sorrento Calcio 1945 Benito Starace - i nostri calciatori Mario Ravasio e Pietro Messori, mister Maiuri, il team manager Alfonso Gargiulo, l’attrice Julija Majarčuk, Lele Nitti - amministratore delegato Ufficio K che gestisce il teatro Tasso - e Don Rito, parroco di Piano di Sorrento.