Vincente e finalmente di nuovo bella da vedere. La Casertana batte il Francavilla, scavalca il Taranto e torna a raccontare buone notizie dopo qualche settimana oscura. È felice mister Cangelosi, rilassato nel dopogara, più di tante altre volte: «Nel primo tempo specialmente ho rivisto sprazzi di quello che facevamo tempo fa. Abbiamo giocato in modo diverso, ci siamo presi qualche rischio in più. Giocando con quattro attaccanti è normale però abbiamo concesso il minimo».

La nuova disposizione tattica con il 4-2-3-1 ha convinto: «L'avevamo provato in settimana ed avendo solo tre centrocampisti a disposizione ho deciso di schierare la squadra con il trequartista. Mi è piaciuta la prova ma avremmo dovuto finalizzare di più. Forse nel primo tempo il vantaggio di una sola rete ci stava stretto». Poi ad inizio ripresa il ritorno al 4-3-3: «Tavernelli ha avuto un problemino, dispiace - ha detto ancora Cangelosi - perché ci sarebbe stato molto utile soprattutto nelle ripartenze. Speriamo non abbia nulla di grave».

Sul futuro: «Teniamo in considerazione ogni soluzione. Quest'anno abbiamo usato forte tutti i moduli - spiega Cangelosi - anche perché per far fronte alle assenze abbiamo spesso dovuto adattarci agli avversari. Con il 4-2-3-1 non cambia molto: chi imposta il gioco è solo più avanti in campo. Abbiamo trovato degli accorgimenti difensivi per evitare di sbilanciarci troppo. Ogni possibile schieramento va tenuto in considerazione».

Poi su Curcio: «Non mi piace parlare dei singoli, Posso dire però che i quattro che hanno giocato davanti mi hanno convinto soprattutto per la spirito di sacrificio. Con loro ne ho parlato spesso, possono giocare tutti insieme e sapevano che prima o poi l'avremmo provato in partita. Però gli attaccanti con questo sistema di gioco devono essere pronti a sacrificarsi e dare una mano ai compagni. Lo hanno fatto - ha detto il tecnico rossoblu - e di questo sono estremamente soddisfatto».

La classifica sorride di più e la prossima settimana c'è il primo di una lunga serie di scontri diretti in chiave playoff: «Anche Montalto è uscito per un problema fisico dopo una botta. Per fortuna non sembra ci siano problemi per la prossima. Aspetto a braccia aperte i ragazzi che mancano. Al momento non posso fare previsioni ma sono soddisfatto di chi ha giocato. Dobbiamo giocare di partita in partita - ha concluso mister Cangelosi - nel tentativo di scalare qualche posizione. In ogni caso sono soddisfatto perché i ragazzi hanno dato sempre il massimo anche se forse, riguardando al passato, si poteva ottenere qualcosina in più. Ora è il Crotone e speriamo di recuperare quanti più infortunati possibili».

Alla giustificata gioia di Cangelosi si contrappone in maniera antitetica l'insoddisfazione del tecnico pugliese Villa: «La mia squadra è venuta meno in tante cose. La Casertana è una squadra forte singolarmente e di gruppo e se lasci certe occasioni a giocatori di categoria superiore come Curcio è normale che paghi. Inoltre - ha detto Villa - potevamo reagire meglio al primo gol e abbiamo mancato le occasioni per andare in rete che pure avevamo costruito. Troppe scelte sbagliate che i nostri avversari invece hanno azzeccato. Possiamo migliorare la nostra classifica solo giocando da squadra. Oggi quest'aspetto è venuto un po' meno e abbiamo perso. Cercheremo di raccogliere quanti più punti possibile nelle prossime parte. La Casertana - ha concluso l'allenatore - ha le carte in regola per arrivare lontano ma deve recuperare i giocatori forti che ha fuori. Sarà difficile per tutti».