Taranto-Sorrento 0-0: un punto che muove la classifica

Un pareggio (0-0) difeso con determinazione, un risultato che conferma il carattere del Sorrento. Due forfait last minute, che si aggiungono alle indisponibilità di La Monica e Kolaj, costringono Maiuri a rivedere l'assetto tattico per l'improvvisa indisponibilità di Blondett e Del Sorbo.

Complice anche l'infortunio di Di Somma alla vigilia della partenza per la Puglia, il tecnico del Sorrento, tarantino di adozione, opta per il 3-5-2, con Todisco, Fusco e Loreto (recupero inatteso per l'esterno rossonero, fermo la scorsa settimana per un infortunio), davanti ad Albertazzi che ha debuttato in maglia rossonera per sostituire Del Sorbo bloccato durante il riscaldamento; Vitiello, Vitale, De Francesco, Cuccurullo e Colombini a metà campo, Ravasio e Martignago in prima linea. Il Sorrento costruisce una fitta rete difensiva e porta a casa un pareggio che consente di mantenere una posizione utile in area playoff. Prima gara in maglia rossonera per il portiere Albertazzi che conquista un meritato clean sheet.