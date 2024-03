Monopoli-Turris 0-0, Menichini: «Non sono contento, volevamo vincere»

Finisce a reti inviolate la sfida salvezza del Veneziani fra Monopoli e Turris. Buono l’approccio alla gara dei corallini, che palesano le solite difficoltà realizzative e lasciano alla lunga campo ai padroni di casa: la pressione del Monopoli diventa a tratti importante ma di fatto sterile. Complice il successo interno del Monterosi sul Crotone e il ko del Francavilla a Caserta, l’equilibrio in zona playout resta labile ed aperto a qualsiasi scenario.

La gara – Nella Turris ancora indisponibile l’infortunato Casarini, cui va ad aggiungersi Contessa, squalificato.

Menichini si affida al 3-5-2, confermando il terzetto difensivo schierato nel derby con la Casertana; in mediana Franco affiancato da Scaccabarozzi e Pugliese; in avanti torna Maniero sin dal primo minuto, in tandem con Jallow.

Cinque minuti e Maniero tenta la giocata in acrobazia senza però inquadrare lo specchio della porta; quattro minuti più tardi grande spunto di Saccani, che pennella al centro dell’area ma non trova nessuno dei suoi a tentare la deviazione in porta. Esempio mura un pericoloso Tommasini; Jallow – su spunto di Franco – ci prova dalla distanza ma Gelmi va in presa sicura. Nuova occasione Turris al 19’, quando Nicolao serve dal fondo Maniero, che da posizione favorevole spedisce sul fondo. Insidiosa punizione – da posizione defilata – di Borello al minuto 19: si distende e sventa Marcone. Nel finale di frazione Tommasini cerca il jolly con un destro di prima intenzione su cui si fa trovare attento Marcone con una decisiva deviazione in corner.

Nella ripresa subito un cambio per il Monopoli: dentro Angilieri, fuori La Vardera. Un minuto e l’ex Ardizzone serve un pallone d’oro a Tommasini, che da posizione invitante spedisce di un nulla fuori. Sei minuti più tardi è ghiotta l’occasione Turris confezionata da Saccani per Maniero, che a due passi dalla linea di porta controlla, si gira e calcia, ma trova un difensore a smorzarne la conclusione, agevolando la presa di Gelmi. Ardizzone pericoloso con una gran sventola dalla distanza, ma ne viene fuori solo un corner. Al quarto d’ora la giocata in acrobazia di Tommasini su cross di Morello sporcato da Maestrelli: sfera sul fondo. Primo cambio Turris al minuto 22: tocca a D’Auria per Maniero. Jallow va di testa su punizione di Scaccabarozzi, spedendo non lontano dal palo alla destra di Gelmi. Il secondo cambio Monopoli a ridosso della mezz’ora: dentro Bulevardi a rilevare Ardizzone; nella Turris Giannone per Jallow. Di mezzo, il mancino di Borello che mette i brividi ai corallini. Nel Monopoli Sosa per Grandolfo; nella Turris Cocetta per Nicolao. Nel finale, i due gialli – a distanza ravvicinata – di Pugliese, che salterà dunque il Catania. A nulla vale il forcing finale del Monopoli. Finisce a reti bianche.

L’analisi di Menichini – «Non sono contento del risultato perché eravamo venuti per vincerla. Certo, non era facile contro un avversario che come noi si giocava tanto. Abbiamo fatto una buona circolazione della palla ma ci manca sempre qualcosa in fase di rifinitura o di conclusione, ed in questo dobbiamo assolutamente migliorare. Maniero? In campo dall’inizio proprio per dare maggior peso offensivo e con Jallow si è battuto tanto. Tutti hanno dato il massimo».

Anche al Veneziani palesate evidenti difficoltà realizzative: «Se sono preoccupato? Un pochetto sì – ammette il tecnico corallino – ed in questo dobbiamo assolutamente migliorare, perché per vincere bisognare fare gol. Servono più attenzione e qualità negli ultimi trenta metri. Dobbiamo lavorare ancor di più su questo aspetto».

Contro il Catania mancherà il baby Pugliese, espulso nel finale del Veneziani. Praticamente nulle le possibilità di recuperare Casarini: «Non credo ce la farà, purtroppo».