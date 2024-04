Latina-Turris 1-2, Menichini in conferenza stampa: «Grande partita, abbiamo dato tutto»

Fondamentale per la Turris la vittoria del Francioni contro il Latina. Altrettanto determinanti in chiave salvezza, in una giornata che ha decisamente sorriso a corallini, le sconfitte del Monopoli per mano del Taranto e della Virtus Francavilla in casa del Cerignola. La Turris torna dunque quintultima, scavalcando in classifica il Monopoli e ritrovando il +9 (margine che scongiurerebbe la disputa del playout) sul Monterosi. E domenica altre due sfide potenzialmente determinanti: al Liguori arriva il Monterosi, mentre il Monopoli andrà a Crotone. Corallini, insomma, di nuovo padroni del proprio destino.

A margine della gara del Francioni, perentorio, il consenso di mister Menichini: «Hanno tutti disputato una grande partita, sia chi ha giocato dall’inizio che quanti sono subentrati.

Cosa ho detto ai ragazzi dopo la vittoria? Non ci ho ancora parlato, mi sono limitato ai complimenti sul campo. Ci sarà poi modo di analizzare la partita. I ragazzi hanno comunque dato tutto, con grande orgoglio. Abbiamo giocato un ottimo calcio la prima mezz’ora, salvo poi subire il ritorno del Latina che ci ha un tantino costretto ad abbassarci. Resta, nel complesso, una gara importante». Tra i protagonisti della gara, il baby Pugliese, autore del gol del definitivo 2-1.

«Preferisco parlare del gruppo, che sta meritando tanto». Sulle staffette del Francioni che hanno – di fatto – cambiato l’inerzia del match: «I cambi li si decide in base a quello che si vede a gara in corso ed io ho visto che qualcuno un po’ stanco, perciò ho scelto di mettere qualcuno che potesse darci una mano sul piano fisico e su quello della qualità e del possesso palla, dal momento che negli ultimi minuti il Latina spingeva e c’era bisogno di gente fresca».

Ed ora le due sfide cruciali contro Monterosi e Brindisi: «Siamo contenti d’aver interrotto la striscia negativa fuori casa ma sappiamo che la classifica è ancora complicata e con Monterosi e Brindisi sarà durissima. Dobbiamo essere umili, cattivi, aggressivi e mossi da grande spirito di sacrificio. Che questo messaggio sia ben chiaro a tutti: calciatori, società e tifoseria».