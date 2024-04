Casertana-Picerno 2-1: decidono ancora Curcio e Montalto

Quinto risultato utile consecutivo e altro passo avanti verso i playoff. La Casertana vince ancora con le firme d'autore di Curcio e Montalto e vince uno scontro diretto contro l'ostico Picerno. Distinti del Pinto chiusi per decisione del giudice sportivo, quasi piena la tribuna, i circa 3.000 allo stadio assistono ad una partita di alto livello. Il primo tempo è di marca campana che sull'asse Anastaasio-Curcio mette spesso in crisi la difesa avversaria.

Proprio i due sul finire della frazione confezionano il meritato vantaggio: cross pennellato da sinistra di Anastasio e testa in tuffo di Curcio dal dischetto del rigore. Nella ripresa non sembra cambiare il canovaccio della partita ma al 13' un'indecisione della difesa padrone di casa a margine di un'azione forse viziata da un fallo su Sciacca, porta Murano a tu per tu con Venturi: l'attaccante non sbaglia e pareggia.