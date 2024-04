Benevento-Latina 4-0: si torna a sorridere, aggancio all'Avellino e terzo posto blindato

Il Benevento esce dal tunnel e riprendere a vincere. I giallorossi regolano 4-0 (reti di Lanini, Bolsius, Ferrante e Ciano) il Latina al Vigorito e aggiancano al secondo posto, a quota 66, l’Avellino, sconfitto a Taranto di misura. Gli uomini di Auteri allungano a +4 in classifica anche sulla Casertana, fermata sul pari a Giugliano, blindando il terzo posto a una giornata dal termine della regular season.

Auteri cambia due elementi rispetto al derby con l’Avellino: Lanini e Ferrante rilevano Perlingieri e Starita. Conferma per Pinato nel tridente, Simonetti gioca ancora a destra con Masciangelo a sinistra. Buon avvio del Benevento. Al 5’ Talia arriva sul fondo e crossa basso, Lanini cicca la conclusione col destro, Masciangelo trova la porta col sinistro, salva sulla linea un difensore nerazzurro.

Poco dopo sinistro di Ferrante che impegna Guadagno. Al 15’ Latina vicino al gol, un difendente giallorosso devia in corner la punizione di D’Orazio. Al 26’ ci prova Del Sole col destro da posizione defilata, Paleari respinge. Al 31’ giallorossi avanti: Lanini trafigge Guadagno su punizione da posizione defilata. Per l’ex Reggiana sono 7 reti in 13 presenze. Al 35’ stacca Pinato di testa, il portiere nerazzurro blocca. Al 43’ gli ospiti sfiorano il pari con la spaccata alta di Marino su corner.

Il primo tempo si chiude sull’1-0.

Latina pericoloso ad inizio seconda frazione con la girata aerea di Mastroianni che finisce a lato. All’8’ Ferrante si fa murare una conclusione di destro a due passi dalla porta. Poco dopo è Mastroianni a fallire l’1-1 di testa su angolo. Al 25’ Auteri richiama Lanini e inserisce Bolsius. Proprio l’olandese allenta la sofferenza giallorossa, segnando il 2-0 in contropiede su una bella imbucata di Masciangelo. Altri due cambi per Auteri: escono Masciangelo e Pinato, entrano Viscardi e Ciano. Proprio il 10 mette sulla testa di Ferrante il corner del tris, si sblocca anche l’ex Ternana. Nel finale Starita rileva Ferrante. Al 45’ Simonetti si divora il poker, calciando addosso al portiere. Nel recupero Ciano si guadagna un rigore che trasforma per il poker. Triplice fischio dopo 3’ di recupero.