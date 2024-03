Benevento-Monopoli 0-1: Tommasini punisce gli stregoni, è crollo casalingo

Il Benevento soccombe di misura in casa contro un ottimo Monopoli. I biancoverdi sbancano il Vigorito con un gol di Tommasini. La vittoria della Juve Stabia col Sorrento ricaccia i giallorossi a -9 in classifica.

In porta c’è il ristabilito Paleari, in difesa torna Berra. Coppia Karic-Talia a centrocampo, davanti non c’è l’ex Starita, giocano Ciciretti, Ciano e Lanini. Al 9’ i giallorossi sprecano una ghiotta palla gol: Ciciretti innesca Improta, cross in mezzo, Lanini stoppa, ma lascia scorrere per il rimorchio di Simonetti che col destro però calcia debole. Al 19’ è Ciciretti a calciare altissimo quasi all’altezza del dischetto. Al 24’ ci prova il Monopoli, Borello calcia a lato da fuori. Risponde Simonetti, Gemmi devia in corner. Al 28’ bella giocata di Tommasini, ma destro a giro alto. Al 33’ Monopoli ad un passo dal vantaggio: i pugliesi sfondano a destra, cross basso per Tommasini, conclusione murata, batti e ribatti sotto porta, Grandolfo tira alto da zero metri. Al 39 ancora Grandolfo spreca una occasione incredibile: si inserisce su corner, ma col piatto spara a lato in corsa. Al 43’ destro di Borello, Paleari la alza in corner. Finisce senza gol il primo tempo.

Auteri si ripresenta con Starita per Lanini; poco dopo out anche Ciano e Karic, in Marotta e Nardi. Simonetti imbuca per Starita che non ci crede abbastanza. Al 27’ il Monopoli va avanti: Paleari esce male su corner e Tommasini fa gol a porta sguarnita.

Il Benevento fatica ad imbastire una reazione. Al 43’ Ciciretti calcia larghissimo una bella palla di Improta. Dopo 6’ di recupero è vittoria pugliese.