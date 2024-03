La grande forza d'animo di Mattia Matese: ieri mattina l'ultimo saluto a sua madre, prematuramente scomparsa giovedì: poi nel pomeriggio già al “Pinto” per gli allenamenti. A Capodichino, per le esequie, c'era la Casertana al gran completo: squadra, staff e dirigenti hanno raggiunto il giovane centrocampista per esprimergli la loro vicinanza nel momento del cordoglio. La seduta di allenamento è stata rinviata al pomeriggio proprio per consentire a tutti di partecipare al funerale della signora Dorothy. Matese avrebbe potuto saltare la seduta di allenamento pomeridiana, ma ha preferito svolgerla regolarmente ad ulteriore riprova della sua ferma motivazione.



Il 22enne centrocampista napoletano ne ha già passate tante nella sua carriera: due anni e mezzo fa, quando giocava al Messina dopo la retrocessione a tavolino della Casertana in D, la rottura del legamento crociato. Un brutto infortunio dal quale il calciatore si è perfettamente ripreso. L'anno scorso il ritorno a Caserta, dove era cresciuto calcisticamente, l'esordio con gol decisivo in pieno recupero a Nola, poi tanta panchina. Altrettanta in questa stagione, chiuso da Proietti e compagni, ma mai una parola fuori posto. Matese ha risposto sul campo, anche bene, quando chiamato in causa.

E con il cuore infranto per la perdita della madre, neppure ieri si è tirato indietro. Perché lunedì c'è il Crotone e la Casertana ha bisogno anche di lui per la mediana. Tramonta ormai definitivamente, infatti, la speranza di rivedere in campo Toscano in tempo per la sfida contro i calabresi. Anche ieri il forte centrocampista siciliano si è allenato a parte. Fermi ancora Nicoletti e Proietti, la buona notizia dall'infermeria riguarda Tavernelli. L'esterno d'attacco ha partecipato all'allenamento pomeridiano e crescono così in maniera esponenziale le possibilità di vederlo in campo lunedì. Il calciatore aveva accusato un problema muscolare contro il Francavilla ed era stato sostituito per ragioni precauzionali alla fine del primo tempo. Dopo aver saltato le prime due giornate di allenamenti della settimana, ieri ha giocato con i compagni anche la consueta partitella di fine allenamento. Pronto a rientro anche il centrocampista Deli.



Mister Cangelosi ha indicato movimenti e posizioni da tenere anche in virtù del probabile atteggiamento tattico del Crotone. Con il ritorno in panchina di Zauli i calabresi dovrebbero giocare con il loro canonico 3-5-2. Squadra in crisi quella pitagorica che però, vorrà riscattarsi dopo l'addio di Baldini in settimana. Partita, dunque, da prendere con le molle per la Casertana che mira a consolidare la sua posizione in zona playoff. E mentre la squadra lavora sul campo, la società è impegnata negli ultimi adempimenti in vista della ricostruzione dello stadio “Pinto”. Ieri il presidente D'Agostino ha partecipato a un'altra riunione programmatica. All'ordine del giorno la pianificazione relativa all'apertura del cantiere che avverrà in primavera, probabilmente tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. Pronto, fanno sapere i tecnici, anche il progetto per il nuovo circolo del tennis che sarà delocalizzato in zona Saint Gobain a spese della concessionaria del “Pinto”.

L'elaborato non è stato ancora sottoposto ai soci del Tennis Club, ma Caserta Stadium (la società partecipata da Aurora Immobiliare, Casertana e Consorzio Santa Rita che ricostruirà lo stadio) conta di farlo all'atto della comunicazione della data di apertura del cantiere. Anche perché prima del settore Distinti (area dietro la quale attualmente c'è il circolo), si provvederà ad abbattere e ricostruire la Curva Nord. Nessun intralcio, dunque, per la disputa del tradizionale torneo internazionale femminile di tennis che si giocherà regolarmente a via Laviano anche quest'anno. Il club sta già predisponendo gli ultimi dettagli dell'organizzazione.