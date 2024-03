Rebus infortuni senza fine. Nella prima seduta di allenamento della settimana Deli è tornato ad allenarsi in gruppo, ma Tavernelli è rimasto a riposo in via precauzionale a causa di un problema muscolare accusato domenica contro il Francavilla. Per un calciatore che rientra, un altro rischia di dare forfait: alla Casertana è così praticamente da inizio stagione. E mister Cangelosi deve fare i conti con le ulteriori pesanti defezioni di Proietti e Nicoletti (ancora ai box) mentre l'altro play Toscano continua il lavoro differenziato. Tanti nodi da sciogliere in vista della delicata partita di lunedì a Crotone (calcio d'inizio alle 20.45). I calabresi sono in crisi di risultati e il tecnico Baldini (subentrato a Zauli appena un mese fa) ha velatamente espresso propositi di dimissioni dopo l'ultima sconfitta contro il Monterosi Tuscia.

Per la Casertana si prospetterebbe una ghiotta occasione per staccare definitivamente in classifica una pericolosa avversaria in chiave playoff (al momento i pitagorici sono settimi a meno cinque dai falchetti, quinti) ma la prudenza contro calciatori del calibro di Gomez e Tumminello non è mai troppa. Una situazione complicata che apre il toto modulo alla Casertana. Il 4-2-3-1 schierato contro il Francavilla nel primo tempo, domenica scorsa, ha convinto e non poco.

A sprazzi si è rivista la squadra brillante e spettacolare che nella seconda parte del girone d'andata aveva addirittura lasciato sognare la promozione diretta. Ma l'eventuale forfait di un esterno prezioso come Tavernelli escluderebbe a priori quella soluzione e la forza del prossimo avversario, da affrontare peraltro fuori casa, sembra consigliare a Cangelosi un momentaneo accantonamento di quella pur interessante soluzione con un ritorno al 4-3-3 più classico e collaudato. Più avanti si vedrà.

Intanto non si è ancora spenta la delusione tra i tifosi per il provvedimento con cui il giudice sportivo ha imposto alla Casertana di chiudere il settore Distinti in occasione della partita in programma contro il Picerno il 14 di aprile. Con quella decisione la Figc intende punire i responsabili degli incidenti avvenuti a margine del derby di Castellammare due settimane fa. Ma come spesso accade in questi casi, a subire la punizione sarà anche chi non c'entrava nulla. I social grondano del disappunto di tanti che frequentano i Distinti e che a Castellammare neppure c'erano. Soprattutto di coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento e che alla partita contro il Picerno non potranno assistere neppure dalla Tribuna.

Per il solo fatto di aver acquistato la tessera annuale nel settore squalificato, infatti, gli verrà vietato di acquistare biglietti per la singola partita in altri punti dello stadio. Lo ha chiarito con estrema efficacia il giudice sportivo quando, per una fattispecie analoga, ha severamente punito la Juve Stabia. L'11 settembre scorso, in occasione della sfida con l'Avellino, il club di Castellammare consentì agli abbonati della Curva San Marco che era chiusa, di acquistare i biglietti di altri settori: risultato 10mila euro di ammenda alla società e 6mila all'amministratore unico. Dunque, niente biglietti di Tribuna per gli abbonati dei Distinti (poco più di trecento) in vista della gara contro il Picerno.

Per fortuna il settore più caldo sarà pieno il 30 marzo in occasione dell'altra delicata sfida casalinga contro il Taranto. Del resto da qui alla fine del campionato, il calendario propone alla Casertana solo sfide contro squadre che occupano la parte sinistra della classifica e sono coinvolte come i falchetti nella lotta per accedere ai playoff o per conquistare una posizione migliore nella griglia del post season. Un compito non facile quello che attende i falchetti nelle prossime sei partite, visti i tanti infortuni. Ma l'obiettivo è farsi trovare pronti in occasione degli spareggi promozione. Perché ritrovare gioco e interpreti dei dodici risultati utili consecutivi conquistati tra ottobre e gennaio significherebbe poter puntare molto in alto.