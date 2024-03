Zauli torna sulla panchina del Crotone e per la Casertana non è una buona notizia. È ufficiale da ieri l'avvicendamento alla guida del club pitagorico tra Baldini, dimissionario dopo un mese di risultati negativi, e l'ex tecnico del Sudtirol che aveva cominciato la stagione sulla panchina dei calabresi.

APPROFONDIMENTI Casertana, distinti chiusi per un turno Casertana lanciata per la volata playoff Casertana-Virtus Francavilla 2-0: segno Montalto e Curcio

Si alza l'asticella della difficoltà della gara di lunedì sera perché i calciatori del Crotone, che già nel girone d'andata fecero richiamare Zauli dopo il primo momentaneo esonero, hanno sempre manifestato un legame forte con il 52enne tecnico romano. A febbraio l'avvicendamento con Baldini, ma la svolta per il Crotone, alla vigilia tra le favorite alla vittoria del campionato, non c'è stata. Di qui le dimissioni di Baldini e la nuova chiamata di Zauli che farà il suo secondo debutto proprio contro la Casertana.



I falchetti si troveranno di fronte un avversario già tecnicamente molto forte ed in più moralmente determinato a dimostrare tutto il suo attaccamento al mister Zauli. Non sarà facile espugnare lo “Scida”, ma contro i pitagorici la squadra di Cangelosi ha bisogno di centrare i tre punti per blindare la zona playoff. Uno scontro diretto che la squadra sta preparando con particolare attenzione anche perché rinfrancata nel morale dal successo di domenica contro il Francavilla. Ieri doppia seduta di allenamento. Il centrocampista Matese, colpito da un grave lutto familiare, ha lasciato il “Pinto” intorno all'ora di pranzo, dopo il lavoro mattutino. Il club di D'Agostino, attraverso una nota diffusa sui canali social, ha espresso la sua vicinanza al 22enne calciatore che ha perso, purtroppo, la madre.

Sempre al “Pinto”, nel primo pomeriggio, la squadra ha partecipato ad una tappa progetto della Lega Pro «You'll never walk alone» che ha per obiettivo la promozione della psicologia dello sport in ambito calcistico. I calciatori hanno avuto un interessante confronto con lo psicologo sportivo Arturo Mugnai. Poi di nuovo in campo per la seduta di allenamento pomeridiano. Invariata la situazione sul fronte infortuni: Toscano ha lavorato ancora a parte mentre Proietti e Nicoletti sono rimasti a riposo, con Tavernelli che a questo punto rischia di saltare la trasferta di Crotone. Maggiori indicazioni se ne avranno dalla partitella infrasettimanale di oggi in cui mister Cangelosi proverà oltre agli uomini anche l'atteggiamento tattico da utilizzare in vista della prossima gara. Sempre a carte coperte, però, perché il tecnico palermitano non ama svelare più di tanto strategie e programmi prima delle gare di campionato.



Anche alla luce del possibile rientro di Deli, però, si va verso un ritorno ad un più accorto e collaudato 4-3-3. La forza dell'avversario e la partita in trasferta sembrano orientare Cangelosi ad andare sul sicuro, per poi magari riutilizzare più in la il 4-2-3-1 dell'ultima gara vinta contro il Francavilla. Programma di lavoro già stilato con un'altra seduta di lavoro domani e la rifinitura domenica mattina. Nel pomeriggio, poi, la partenza per il ritiro di Crotone. La prossima sarà una settimana complicata perché i falchetti avranno due giorni in meno per recuperare dopo la partita dello “Scida”. Contro il Taranto al “Pinto”, infatti, si giocherà di sabato santo. In ogni caso, impossibile pensare al turnover viste le tante defezioni.

Su tutt'altro fronte si registra dopo 31 anni la chiusura del fallimento della Casertana che fu di Enzo Cuccaro. La sentenza della sezione fallimentare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è stata emessa pochi giorni fa. Si chiude così dopo tre decenni di lungaggini giudiziarie la storia di quella società calcistica che, per la seconda ed ultima volta, riuscì a portare i falchetti in serie B. Ci riproveranno i ragazzi di Cangelosi in questa stagione attraverso i playoff. Un'impresa titanica ma non per forza impossibile se la squadra tornerà ad esprimersi sui livelli di novembre e dicembre scorsi.