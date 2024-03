La volata playoff è ormai lanciata. Il successo a spese del Francavilla ha rilanciato le quotazioni della Casertana per quanto riguarda la conquista della migliore posizione possibile nella griglia dei playoff. Il pareggio interno del Taranto di Eziolino Capuano nella sfida tra ex tecnici rossoblu contro il Sorrento ha consentito alla Casertana di guadagnare la quinta posizione in classifica a danno degli ionici. La concomitante sconfitta del Crotone contro il Monterosi, poi, ha consentito alla Casertana di allungare proprio sui calabresi, ora staccati di cinque lunghezze. E nel Monday night del prossimo turno (fischio d'inizio fissato per le 20.45) le due squadre si affronteranno all'"Ezio Scida" di Crotone, primo di una serie di scontri diretti che determineranno il destino della Casertana in questa lotta per accaparrarsi il posto migliore possibile nella "post season".

A prescindere da ciò, domenica si sono visti segnali incoraggianti da parte della squadra che ha ripreso a macinare gioco producendo diverse occasioni da rete oltre ai due gol messi a segno. Viste le difficoltà in termini di organico, Cangelosi ha potuto optare per il modulo 4-2-3-1 che ha esaltato una volta di più le doti di terminale offensivo di Montalto, migliore in campo della gara per distacco, così come ne ha beneficiato Curcio che, al di là della prestazione complessiva fornita che non è stata particolarmente esaltante, ha avuto modo di presentarsi al tiro in più di un'occasione, andando anche a bersaglio in una di queste. Del resto, Cangelosi in questo periodo sta facendo di necessità virtù per sopperire alle diverse assenze, soprattutto nel settore di centrocampo. A Crotone, come accennato, si gioca lunedì e il tecnico Cangelosi ne ha approfittato per concedere alla sua squadra due giorni di riposo.

Si riprenderà, infatti, domani con una seduta mattutina di allenamento. Un modo per venire incontro soprattutto a quei calciatori che stanno tirando la carretta da diverse settimane a questa parte per sopperire a quei problemi di organico dovuti da squalifiche e, soprattutto, infortuni.

Sarà proprio quest'ultimo l'aspetto sul quale si concentrerà l'attenzione dello staff medico rossoblu alla ripresa degli allenamenti. Da verificare innanzitutto le condizioni di Tavernelli, costretto ad uscire nell'intervallo del match di domenica a causa di un leggero affaticamento muscolare. Le condizioni del giocatore non dovrebbero essere particolarmente preoccupanti e questo giorno di riposo capita proprio a proposito. Da valutare con attenzione anche le condizioni di Montalto. L'attaccante, infatti, toccato duro da un avversario, è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo nemmeno venti minuti della seconda frazione di gioco lasciando il posto a Rovaglia.

Ma il problema della Casertana è soprattutto il centrocampo. Alla ripresa del lavoro in programma domattina, infatti, si farà il punto della situazione riguardo alle condizioni di Proietti, Deli e Toscano. Quest'ultimo, alle prese con l'infortunio alla caviglia rimediato in occasione del derby di Avellino, la settimana scorsa ha lavorato tutti i giorni ma non si è mai aggregato al gruppo limitandosi alla corsa.

Qualora l'ex Gubbio dovesse ritornare in gruppo crescerebbero di conseguenza le possibilità di un suo impiego nel match di Crotone, tornando ad orchestrare la manovra rossoblu in attesa del ritorno di Proietti. Per quest'ultimo, invece, ormai assente da ben sette partite a questa parte per problemi al ginocchio, sono ancora incerti i tempi di recupero, così come per Deli, quest'ultimo alle prese con noie muscolari emerse in occasione del match contro l'Audace Cerignola. Tempi incerti di recupero anche per Nicoletti con Anastasio che, pertanto, dovrà ancora continuare a sobbarcarsi il lavoro di spinta sull'out sinistro dello schieramento rossoblu, mentre in settimana potrebbe riaggregarsi al gruppo l'attaccante Taurino, assente nelle ultime tre partite.