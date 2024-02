Hamsik con Calzona al Napoli? C'è la frenata

Hamsik nel prossimo staff di Calzona al Napoli? C'è una frenata.

Si perché il blitz dello slovacco nel giorno della partita Champions era stato organizzato da 40 giorni. Andrà dunque via gia il giorno dopo. A Napoli solo per vedere in campo il suo amico Lobotka.

Al momento non risultano trattative per il ritorno in società come dirigente: l'ex capitano preferisce come scelta di vita restare in Slovacchia nel ruolo di direttore tecnico della sua nazionale che andrà all'Europeo. Calzona è divenuto ct della Slovacchia proprio su spinta di Hamsik.