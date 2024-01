Napoli in Supercoppa Italiana 10 anni dopo: ecco dove sono gli eroi del 2014

Dieci anni dopo, il Napoli torna in Supercoppa Italiana. La vittoria contro la Fiorentina in semifinale permette agli azzurri di Walter Mazzarri di potersi giocare nuovamente un titolo già vinto due volte nella storia del club: l’ultima proprio dieci anni fa, quando a Doha la squadra di Rafa Benitez seppe battere solo ai calci di rigore la Juventus di Allegri prendendosi il titolo. Un altro Napoli quello che oggi dovrà invece sfidare l’Inter, un altro allenatore come Mazzarri che però di Supercoppa se ne intende: due anni prima, a Pechino, aveva provato a vincere il titolo sempre contro i bianconeri, arrendendosi però al termine di una gara piena di critiche e sospetti.

Ma dove sono oggi gli undici calciatori del Napoli che nel 2014 seppero vincere la Supercoppa Italiana?