Francesco Calzona, il nuovo allenatore del Napoli rimarrebbe c.t. della Slovacchia: ecco i precedenti doppi incarichi nel calcio

Quello di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli sarebbe un clamoroso ritorno: è stato, infatti, prima il vice di Maurizio Sarri nell’epoca della grande bellezza, per poi entrare nello staff di Luciano Spalletti. E’ andato via la scorsa stagione e ha accettato la proposta di Marek Hamsik (che potrebbe seguirlo in azzurro) di guidare la nazionale slovacca, con la quale si è qualificato all’Europeo. Calzona manterebbe il doppio incarico: l'idea è quella di rimanere al Napoli fino al termine del campionato e poi giocarsi l’Europeo con la Slovacchia.

Ma chi sono gli allenatori che in passato hanno ricoperto contemporaneamente il ruolo di allenatore di una squadra di club e quello di commissario tecnico di una nazionale?

Il regolamento

La possibilità di ricoprire simultaneamente questi due ruoli dipende esclusivamente dal regolamento di ogni singola federazione. Ad esempio, la FIGC lo vieta esplicitamente all'articolo 40 comma 4 del Regolamento del settore tecnico: «Gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali della F.I.G.C.

Norme diverse sono quelle che regolano, invece, la federcalcio slovacca che avrebbe già dato l'assenso per il doppio incarico di Calzona. Stesso discorso può essere fatto per i 7 precedenti allenatori della storia del calcio che hanno potuto rivestire questi due ruoli nello stesso periodo: Rinus Michels (Barcellona - Olanda nel 1974), Alex Ferguson (Aberdeen - Scozia nel 1985/1986), Guus Hiddink (Chelsea - Russia nel 2009), Dick Advocat (AZ Alkmaar-Belgio nel 2009-2010), Fatih Terim (Galatasaray-Turchia nel 2013), Miguel Herrera (Club América-Messico nel 2013) e Leonid Slutsky (CSKA Mosca-Russia nel 2015/2016).

Il caso più celebre

Il caso più noto è probabilmente quello di Guus Hiddink, che venne ingaggiato come allenatore del Chelsea nel 2009 mentre era c.t della Russia dal 2006. Nel periodo di doppio impiego è riuscito a vincere la FA Cup con i blues, mentre con i Russi fallì la qualificazione al Mondiale 2010.

Lo scorso anno si parlò a lungo della possibilità che Josè Mourinho ricoprisse contemporaneamente il ruolo di allenatore della Roma e quello di c.t. del Portogallo, ma l'indiscrezione poi non si concretizzò.