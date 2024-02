L'ultima volta aveva salutato Aurelio De Laurentiis due estati fa. Dopo l'ennesima stagione insieme, Francesco Calzona si era fatto attrarre da un'altra possibilità: essere finalmente l'allenatore. Senza il suffisso “vice” a fare la differenza nella sua carriera. Così l'uomo di Vibo Valentia - tutti credono sia napoletano, ma in realtà il 56enne Ciccio è nato in Calabria - si è preso la scena, ha saputo fare così bene da meritare ora anche la fiducia del suo vecchio presidente che lo vuole in panchina fino al termine della stagione.

Ma chi è Francesco Calzona?

Gli inizi da calciatore-allenatore

Ci ha provato a sfondare in campo, il giovane Calzona. Lo ha fatto da professionista nell'Arezzo ma senza troppo successo poi. In carriera ha vestito le maglie di Castiglionese, Subbiano, Dante e soprattutto Tegoleto.

Proprio qui, nella stagione 1999/00, ci sarà l'incontro che gli cambierà la vita: a inizio stagione l'allenatore Consoli viene esonerato, Calzona farà da calciatore-allenatore ad interim, poi arriverà Maurizio Sarri per quell'anno. Un incontro che svolterà la panchina a entrambi.