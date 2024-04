Il Sorrento scrive ai tifosi: «Restiamo uniti»

La sconfitta a Monopoli ha ulteriormente attenuate le speranze di accedere ai playoff. La società rossonera, in una nota, sul sito ufficiale del Sorrento, scrive ai tifosi.

La lettera ai tifosi

«Cari tifosi, è stata una stagione lunghissima per voi come per noi - una stagione fatta di infiniti chilometri da percorrere...tutti insieme. Non ci avete mai abbandonato: eravate a Crotone a dialogare con noi dopo la quarta sconfitta nelle prime sei gare, eravate con noi a festeggiare ad Avellino dopo una splendida vittoria ottenuta in dieci contro undici. Siete stati al nostro fianco nelle 17 partite disputate sin qui a Potenza, diventato il nostro campo di casa per questa annata ed il vostro incitamento non è mai mancato. Vi abbiamo sempre sentito vicini ed il nostro impegno per questo motivo non solo non è mai mancato ma si è raddoppiato perché doppi sono stati i vostri e i nostri sforzi da fine luglio ad oggi».

Continua: «Siamo partiti con un obiettivo preciso e condiviso con voi: provare a conservare questa categoria così preziosa che rappresenta anche il prodromo per avere uno stadio tutto nuovo. Ci siamo sentiti tutti investiti di questa responsabilità e abbiamo moltiplicato le energie, esattamente come avete fatto voi. Adesso quel compito che abbiamo da inizio stagione vogliamo portarlo a termine, tutti insieme - come sempre».

«Vi aspettiamo in settimana allo stadio Italia e - per chi potrà esserci - sabato allo stadio Viviani per ricevere il vostro incitamento e dimostrarvi, una volta di più, il nostro senso di appartenenza. Noi per voi, voi con noi: tutti per il Sorrento».