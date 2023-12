Babbo Natale «non esiste». Rivelazione della preside in un asilo veneto, bambini in lacrime

Babbo Natale esiste o no? La fatidica domanda che prima o poi ogni bambino si fa ha trovato una risposta inaspettata nell'asilo nido "San Giuseppe" di Lerino a Torri, in provincia di Vicenza. Il sogno di molti bambini è stato infranto dalle frasi della dirigente scolastica sulla realtà di Babbo Natale. I genitori presenti alla scuola sono rimasti sbigottiti e irritati di fronte a questa rivelazione così vicina alle festività natalizie.

La dirigente, Milena Meggiorin, ha dichiarato durante la festa di Natale che arriverà il momento in cui i bambini capiranno che Babbo Natale potrebbe non essere reale, e questo fa parte del processo di crescita.

Queste parole hanno scatenato lacrime tra i bambini, che hanno appreso in quel momento che la figura di Babbo Natale è stata ideata dai loro genitori.

Le reazioni dei genitori

La reazione dei genitori è stata di rabbia, poiché ritenevano che spettasse a loro rivelare la verità ai propri figli. Alcuni genitori hanno raccontato che i loro bambini, presenti in sagrestia durante l'annuncio, hanno iniziato a piangere dopo aver chiesto conferma ai genitori. La scuola ha cercato di giustificare l'accaduto come un fraintendimento. La dirigente voleva sottolineare l'importanza di "credere" nel periodo natalizio, ma molti genitori hanno ritenuto inopportuno il modo in cui è stata gestita la situazione. Alcuni avrebbero preferito che il messaggio fosse stato rivolto solo a loro anziché essere condiviso direttamente con i bambini.

La dirigente ha cercato di spiegare il suo intervento, menzionando una lettera ricevuta dall'ufficio scolastico a seguito di un evento spiacevole a Firenze. Ha affermato che il suo intento non era causare disagio, ma evidenziare il valore di Babbo Natale come figura religiosa, considerando la scuola cattolica di ispirazione cristiana.

