Gli Stati Uniti "autorizzano" Babbo Natale a volare con la slitta nello spazio aereo americano

Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha rilasciato un comunicato ufficiale, tanto inusuale quanto divertente, per confermare l'autorizzazione al passaggio "senza intoppi" a Babbo Natale e alle sue renne durante la notte magica del 24 dicembre. La dichiarazione recita così: "Permesso speciale concesso a Babbo Natale per il passaggio con la sua slitta nello spazio aereo americano".

Il Servizio di Ispezione Sanitaria Animale e Vegetale, come riporta anche l'Ambasciata statunitense a Roma, ha emesso un permesso di transito eccezionale per il signor S. Nicholas Claus del Polo Nord, responsabile della Regali e Felicità S.P.A. Il permesso consente alle renne del signor Claus di attraversare il cielo americano senza alcuna restrizione tra le ore 18:00 del 24 dicembre 2023 e le 6:00 del 25 dicembre 2023, ora locale, attraverso qualsiasi punto di frontiera.

La Sottosegretaria per la regolamentazione, Jenny Lester Moffitt, ha dichiarato: «L'USDA è lieta di concedere al signor Claus e alle sue renne un permesso speciale per entrare negli USA, garantendo un viaggio senza intoppi.

Siamo consapevoli dell'importanza di questa missione natalizia e lavoriamo per assicurarci che tutto si svolga regolarmente»

I funzionari veterinari hanno eseguito una dettagliata ispezione delle renne, verificando che soddisfacessero tutti i requisiti di ingresso prima di rilasciare il permesso. La dottoressa Rosemary Sifford, capo veterinario dell'USDA, ha commentato: «Durante una recente ispezione, le renne sono risultate sane e in grado di impennarsi e zampettare con ogni zoccolo. Anche Rudolph, nonostante il naso luminoso, è stato considerato conforme».

Sul certificato sanitario è stato annotato che Rudolph presenta una lieve anomalia fisica con il suo naso rosso, ma questa è stata accettata senza problemi. Il signor Claus ha fornito un elenco dettagliato di ciò che il personale di frontiera dovrà aspettarsi al suo arrivo, assicurando che tutti i prodotti alimentari provengano da luoghi approvati e non rappresentino alcuna minaccia per la salute degli animali o delle piante negli Stati Uniti.

La dichiarazione si conclude con un augurio di buone feste per tutte le celebrazioni di questo periodo dell'anno: «Che celebriate Natale, Hanukkah, Vesak, il Solstizio d'inverno, Kwanzaa, Diwali o altre festività in questo periodo dell'anno, il Dipartimento USA per l’Agricoltura augura a tutti una stagione felice e serena».