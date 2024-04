Meloni: «Io capolista alle Europee in tutte le liste, Cambiamo l'Ue, centrosinistra all'opposizione»

Pescara, l'intervento della premier Meloni che concluderà la tre-giorni di FdI e probabilmente annuncerà la candidatura alle Europee. Sul palco in mattinata l'intervista al presidente del Senato Ignazio La Russa. «Sono un uomo di parte in un ruolo non di parte, e credo che la migliore risposta a questo governo la stiano dando italiani. Non è semplice dopo due anni vedere un sostegno più forte di quello che c'era al momento del voto. Nel mondo, a dispetto di quel che diceva l'opposizione, ovunque Giorgia vada riceve applausi a adesioni», ha detto La Russa. La premier dice: «Case green? La direttiva Ue pensata malissimo da burocrati». E sull'elettrico: «È una «idiozia suicida» spingere le auto elettriche senza considerare che «l' elettrico è prodotto» in Paesi che «non rispettano neanche lontanamente i vincoli ambientali delle nostre aziende».