Volo EasyJet cancellato, un uomo «con la diarrea» ha bloccato centinaia di passeggeri: ecco cosa è successo

Un volo iniziato male e finito peggio, come lamentato da molti passeggeri che si sono ritrovati bloccati a Tenerife per la cancellazione della tratta EasyJet diretta a Londra Gatwick. Dopo più di 3 ore di ritardo, i passeggeri erano finalmente saliti sull'aereo, quando il pilota ha annunciato che il volo non sarebbe partito perché un passeggero aveva «defecato sul pavimento del bagno».

Diversi filmati condivisi online e diffusi anche dal Daily Mail mostrano pezzi di carta igienica sparsi ovunque sulla passerella dell'aereo. Ironicamente ma non senza senza fastidio, il comandante ha spiegato: «È piuttosto divertente defecare nella toilette anteriore, quindi ora passeremo la notte qui, ora faremo scendere tutti...

Il cambio di aereo e l'infinita serie di disagi

Le persone hanno ovviamente notato le condizioni della toilette, ma in molri affibiano il più delle colpe alla compagnia: «L'intero incidente è stato gestito davvero male», ha dichiarato un uomo. L'annullamento del volo 9954 per Londra, infatti, era stata preceduta da un ritatdo di ben 3 ore, con i passegegri spostati da un aereo all'altro. Il secondo velivolo era più piccolo e con una minore capienza rispetto all'altro, perciò «hanno dovuto far scendere dieci persone dall'aereo, il che ha causato molte discussioni e una perdita di tempo di due ore», ha raccontato uno degli sfortunati clienti. In pratica venivano offerti buoni da 500 sterline a chi si offriva volontario per lasciare il volo.

Ma non è finita qui: «Una volta fatte scendere quelle dieci persone, l'aereo era pesante perché eravamo comunque al massimo della capacità. Quindi caricavano i nostri bagagli a caso sui voli di altre persone per Gatwick, e anche questo ha impiegato ore».

Dopo che il volo è stato annullato per l'incidente delle feci, infine, la compagnia EasyJet, diversamente da quanto dichiarato precedentemente, ha affermato di «non essere in grado di trovare camere d'albergo nella zona», costringendo i clienti a trovare una sistemazione last minute per la notte.

Gli utenti, furiosi, si sono sfogati con l'assistenza clienti della compagnia e sui social. «È stato davvero ottimo da parte di @easyJet ritardare il volo di 3,5 ore senza comunicazioni e poi decidere di cancellarlo del tutto perché qualcuno ha *** sul pavimento del bagno. Letteralmente non avrei potuto neanche inventare una cosa simile», ha scritto un utente su X.

Real good of @easyJet to delay the flight 3.5 hours with 0 communication then decide to cancel it altogether because someone took a shit on the toilet floor🤯 quite literally couldn’t make this shit up🥲 #easyjet pic.twitter.com/E9lpCA4rew — kitty florence lucia (@kittystreekx) October 16, 2023

C'è anche chi mette in dubbio che l'incidente nel bagno sia stato il vero motivo della cancellazione: «Quindi ci è stata data la scusa che c'era della defecazione in una toilette per il motivo di un volo cancellato?!», accusa un altro. E ancora, le testimonianze della notte in aeroporto: «Abbandonati in un paese straniero, nessuno staff disponibile a supportarci alle 3 del mattino quando è stato cancellato il nostro viaggio. Ora nessun rimborso poiché una ricevuta di Booking.com non risulta valida. Mai, mai più».

Da parte propria, con una nota EasyJet ha dichiarato: «La sicurezza e il benessere dei nostri clienti e dell'equipaggio sono la massima priorità di easyJet e, sebbene ciò fosse al di fuori del nostro controllo, vorremmo scusarci con i clienti per l'inconveniente causato».