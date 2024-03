Ryanair a Salerno, verso due nuovi voli

Non c'è ancora la firma, ma dopo Volotea e easyJet anche Ryanair, la principale compagnia europea e italiana per viaggiatori trasportati e veliveoli, atterrerà nell'aeroporto di Salerno.

«Salerno è molto interessante - ha detto stamani a Napoli per la presentazione dell'operativo della campagnia a Capodichino nella prossima estate Jason McGuinness, Chief Commercial Officer di Ryanair - certamente ci saremo nella stagione invernale, per l'estate vediamo».

Il «vediamo» è collegato all'intenso programma della compagnia per l'estate e dalla mancata consegna di tutti i 57 Boeing attesi per ampliare la flotta.

Però c'è ottimismo che si possano trovare le risorse per fare almeno due destinazioni nazionali: Bergamo e Torino.

Per altre si vedrà. Mentre più corposo sarà il programma per l'inverno.

A Napoli Ryanair conferma del 58 rotte della scorsa estate, ma allunga un'ombra sinistra sull'inverno.

«Il sindaco di Napoli deve togliere l'addizionale di 2 euro sulla tassa d'imbarco - ha detto McGuinness - non ce ne andremo ma ridurremo le rotte, che costeranno di più e sarà un danno non per i turisti ma per i residenti che vedranno la loro possibilità di mobilità ridursi».